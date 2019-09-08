В Молодечно трех рабочих засыпало землей 2 8.09.2019, 15:14

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Двое из них погибли.

Два человека погибли и один получил травмы в Молодечно, мужчин засыпало грунтом, сообщил tut.by со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщение о том, что троих человек засыпало грунтом вблизи улицы Городокской в Молодечно, поступило в субботу, 7 сентября, в 20.03. Спасатели извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих, третий мужчина госпитализирован.

Выяснилось, что работники проводили земляные работы по устройству ливневой канализации, когда произошло обрушение грунта в траншее (глубина траншеи более 2 м, ширина 1,5 м). До прибытия спасателей население пыталось оказать помощь троим засыпанным.