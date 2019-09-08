закрыть
8 сентября 2019, воскресенье, 16:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Молодечно трех рабочих засыпало землей

2
  • 8.09.2019, 15:14
  • 1,604
В Молодечно трех рабочих засыпало землей

Двое из них погибли.

Два человека погибли и один получил травмы в Молодечно, мужчин засыпало грунтом, сообщил tut.by со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщение о том, что троих человек засыпало грунтом вблизи улицы Городокской в Молодечно, поступило в субботу, 7 сентября, в 20.03. Спасатели извлекли мужчин. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть двоих, третий мужчина госпитализирован.

Выяснилось, что работники проводили земляные работы по устройству ливневой канализации, когда произошло обрушение грунта в траншее (глубина траншеи более 2 м, ширина 1,5 м). До прибытия спасателей население пыталось оказать помощь троим засыпанным.


популярное за неделю

Мнение

Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип
Пролог к люстрации
Пролог к люстрации Галина Сидорова
«Даяры» дзвюх сістэм
«Даяры» дзвюх сістэм Сяргей Законнікаў
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс Валерий Карбалевич