«Путин дожмет Лукашенко» 24.05.2026, 2:00

К чему это приведет?

Россия не способна достичь стратегических целей на востоке Украины, поэтому Путин пытается силой втянуть Беларусь в прямые боевые действия для растягивания сил ВСУ.

Однако украинская сторона и западные партнеры готовы к любым сценариям эскалации, а для Минска этот шаг станет экономическим самоубийством. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Командования Сил беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко.

Осознавая невозможность выполнения задач по захвату украинских территорий в установленные Кремлем сроки, российское руководство пытается компенсировать неудачи на фронте давлением на своих союзников.

- Для того чтобы подогревать интерес внутри Российской Федерации, они лгут о своих достижениях. Также диктатор Путин пытается дожать еще одного диктатора — Лукашенко, который уже предоставил свою территорию Российской Федерации. Сейчас Путин будет пытаться его дожать, чтобы Беларусь ввела свои войска и дополнительно увеличила протяженность линии горячего боевого соприкосновения. Это делается для того, чтобы растянуть силы и средства Сил обороны, чтобы мы были вынуждены перебрасывать какие-то дополнительные резервы для противодействия противнику в Черниговской области, — пояснил гость эфира.

Потенциальные угрозы на северном направлении вызывают превентивную реакцию как со стороны украинского командования, так и со стороны международных партнеров, которые пресекают возможные провокации на восточном фланге НАТО.

- Поскольку Беларусь граничит и с европейскими странами Североатлантического альянса, вы видите позицию президента Трампа, который действует на опережение и перебрасывает определенное количество войск для противодействия возможным провокациям со стороны Беларуси. Я искренне считаю, что Украина сможет дожать Российскую Федерацию на линии боевого соприкосновения, на оперативном и стратегическом уровнях. Наша задача — дожать. Вот на что нужно обращать сейчас внимание, — отметил Федоренко.

Полная политическая зависимость минского режима повышает риски вовлечения его армии в боевые действия и актуализирует вопрос потенциального использования размещенного в стране тактического ядерного оружия.

- Путин, к сожалению, Лукашенко дожмет — это очевидно. И Лукашенко пойдет на то, чтобы вступить в бой. Конечно же, наши партнеры, да и Украина, несмотря на все то зло, которое сделал для нашего государства Лукашенко — я обращаю на это внимание, — делаем все возможное для того, чтобы этого не произошло. Что касается ядерного вооружения: подтвержденного факта, что Беларусь гарантированно его получила, я сейчас не припомню. Но очень вероятно, что оно таки находится на ее территории. Смогут ли они применить тактическое ядерное вооружение? Возможно, им уже терять нечего. Единственное, что их держит на этом свете, — это власть, за которую они цепляются», — акцентировал спикер.

Впрочем, украинское командование просчитывает все сценарии, а прямое участие в агрессии обернется для Минска немедленным и полным уничтожением его промышленной инфраструктуры.

«Если Россия и втянет Беларусь в большую войну, Силы обороны сделают все, чтобы белорусская и российская армии, которые потенциально могут подойти к линии государственной границы в Черниговской области, не имели успеха и были максимально уничтожены еще в начале своей операции. Лукашенко очень хорошо понимает, что то вооружение, которое есть у Украины, в случае его вступления в бой, полетит по его предприятиям», — резюмировал Юрий Федоренко.

