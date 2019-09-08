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Завтра в Беларуси будет до +29°C

  • 8.09.2019, 15:51
Завтра в Беларуси будет до +29°C

В начале недели синоптики обещают отличную погоду.

В Беларуси 9 сентября ожидается до 29 градусов тепла. Опасных и неблагоприятных явлений погоды синоптики не прогнозируют, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный, по западу - порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. В середине дня будет плюс 23-29 градусов.


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