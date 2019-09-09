Парламент Великобритании приостанавливает работу на пять недель 1 9.09.2019, 15:32

Это самое долгое приостановление работы депутатов в современной британской истории.

Работа парламента Великобритании будет приостановлена сегодня вечером после проведения пленарного заседания.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Работа парламента будет приостановлена до 14 октября по инициативе правительства Бориса Джонсона. Это самое долгое приостановление работы депутатов в современной британской истории.

Приостановление означает, что в течение пяти недель депутаты не смогут проводить заседания и голосовать.

Сегодня депутаты во второй раз будут голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы в октябре, и, как ожидается, не поддержат его. Приостановка работы парламента означает, что выборы будут невозможны раньше, чем в конце ноября.

Депутаты обвиняли Джонсона в том, что он намеренно инициировал такое длительное приостановление, чтобы парламент не помешал ему вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября.

На прошлой неделе депутаты успели принять законопроект, требующий от главы правительства продлении срока Brexit.

Этот законопроект уже одобрен обеими палатами парламента и сегодня должен получить королевское одобрение, чтобы стать законом.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.