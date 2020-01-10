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СМИ: Гуцериев поможет с нефтью только на январь

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  • 10.01.2020, 10:16
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СМИ: Гуцериев поможет с нефтью только на январь
МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ
ФОТО: ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ/РБК

График поставок подписан лишь до конца этого месяца.

График поставок российской нефти в Беларусь подписан на январь, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти, сообщил ТАСС источник, знакомый с переговорами компаний.

«График подписан, маршрутных поручений еще нет, но будет поставлено еще около 600 тыс. тонн», - сказал собеседник агентства.

Источник ранее сообщал ТАСС, что поставку нефти в Беларусь осуществят две российские компании — «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Основной объем придется на «Русснефть».


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