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МИД Украины: США поделились разведданными о крушении «Боинга»

  • 10.01.2020, 22:44
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МИД Украины: США поделились разведданными о крушении «Боинга»
Катастрофа самолета международных авиалиний Украины в Иране

К расследованию причин крушения самолета в Иране хочет подключиться Швеция.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились в пятницу, 10 января, с представителями США и получили от них информацию о крушении Boeing 737 украинских авиалиний. Об этом министр Пристайко написал в своем Twitter-аккаунте, пишет «Немецкая волна».

Он не раскрыл, что это за данные, отметив лишь, что они важные и будут переданы специалистам. Министр напомнил, что в пятницу запланирован телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Это произошло спустя несколько часов после призыва президента Зеленского к руководству США, Канады и Великобритании поделиться с комиссией по расследованию информацией разведок этих стран, о которой было заявлено накануне. Речь идет о фактах в пользу версии о попадании в самолет иранской ракеты российского производства. Самолет потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана в направлении Киева. Незадолго до этого иранские ПВО провели ракетную атаку на американские базы в Ираке.

Шведские власти заявили о желании присоединиться к расследованию авиакатастрофы, поскольку, по меньшей мере, 10 из 176 жертв крушения - граждане Швеции. Российский межгосударственный авиационный комитет (МАК), который занимается расследованиями авиаинцидентов, заявил в пятницу, что тоже готов оказать помощь в расследовании. Однако Иран не обращался к Москве за содействием. Накануне Иран привлек США к расследованию.

Среди пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ были граждане Украины, Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.


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