Евро-2020: Белорусские гандболисты проиграли хорватам
- 11.01.2020, 19:46
Следующий матч Беларусь проведет с Черногорией.
Сегодня гандбольная сборная Беларуси сегодня сыграла свой второй матч на чемпионате Европы, пишет «Трибуна».
Чемпионат Европы-2020
Мужчины
Группа А
Хорватия – Беларусь 31:23 (15:10)
11 января, 18.00
Хорватия: Шего, Ашанин; Марич, Дувняк, Хрстич, Степанчич, Хорват, Шарац, Карачич, Муса, Мамич, Циндрич, Матанович, Мандич, Равнич, Шипич.
Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Бровко, Кулеш (1), Шилович (1), Пуховский, Никуленков, Шумак, Юринок (3), Баранов, Лукьянчук, Подшивалов, Королек (3), Вайлупов (5), Бохан, Гайдученко.
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
Черногория – Сербия
11 января, 20.15
Турнирное положение: Хорватия – 4 очка (2 игра), Беларусь – 2 (2), Сербия – 0 (1), Черногория – 0 (1).