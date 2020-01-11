Евро-2020: Белорусские гандболисты проиграли хорватам 11.01.2020, 19:46

Следующий матч Беларусь проведет с Черногорией.

Сегодня гандбольная сборная Беларуси сегодня сыграла свой второй матч на чемпионате Европы, пишет «Трибуна».

Чемпионат Европы-2020

Мужчины

Группа А

Хорватия – Беларусь 31:23 (15:10)

11 января, 18.00

Хорватия: Шего, Ашанин; Марич, Дувняк, Хрстич, Степанчич, Хорват, Шарац, Карачич, Муса, Мамич, Циндрич, Матанович, Мандич, Равнич, Шипич.

Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Бровко, Кулеш (1), Шилович (1), Пуховский, Никуленков, Шумак, Юринок (3), Баранов, Лукьянчук, Подшивалов, Королек (3), Вайлупов (5), Бохан, Гайдученко.

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

Черногория – Сербия

11 января, 20.15

Турнирное положение: Хорватия – 4 очка (2 игра), Беларусь – 2 (2), Сербия – 0 (1), Черногория – 0 (1).