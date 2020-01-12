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Во Франции протестующие добились отмены повышения пенсионного возраста

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  • 12.01.2020, 8:15
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Во Франции протестующие добились отмены повышения пенсионного возраста

Французское правительство решило отозвать это положение из пенсионной реформы.

Французское правительство решило временно исключить из пенсионной реформы пункт о повышении в стране пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом пишет Le Figaro cо ссылкой на письмо профсоюзам премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

«Я готов убрать из законопроекта меру, которую я предложил, заключающуюся в постепенном приближении с 2022 года возраста (для выплаты пенсии в полном объеме – ред.) к 64 годам в 2027 году», – говорится в нем.

Французская демократическая конфедерация труда поддержала решение премьер-министра.

Планирующиеся изменения в пенсионном законодательстве вызвали во Франции масштабные протесты. Акции против продолжаются с декабря прошлого года. Сегодня протесты прошли в очередной раз в ряде французских городов, в частности, в Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Le Figaro отмечает, что по данным Всеобщей конфедерации труда, в акции только во французской столице участвовали примерно 150 тысяч человек.


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