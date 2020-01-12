Во Франции протестующие добились отмены повышения пенсионного возраста 7 12.01.2020, 8:15

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Французское правительство решило отозвать это положение из пенсионной реформы.

Французское правительство решило временно исключить из пенсионной реформы пункт о повышении в стране пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом пишет Le Figaro cо ссылкой на письмо профсоюзам премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

«Я готов убрать из законопроекта меру, которую я предложил, заключающуюся в постепенном приближении с 2022 года возраста (для выплаты пенсии в полном объеме – ред.) к 64 годам в 2027 году», – говорится в нем.

|| COMMUNIQUE DE PRESSE || #retraites La @CFDT salue le retrait de l’âge pivot du projet de loi et poursuit son action pour un système de retraite plus juste, pour une meilleure prise en compte de la pénibilité, la sécurisation des transitions, ...https://t.co/soE4cfJEGh pic.twitter.com/2hwboueMXu — CFDT (@CFDT) January 11, 2020

Французская демократическая конфедерация труда поддержала решение премьер-министра.

Планирующиеся изменения в пенсионном законодательстве вызвали во Франции масштабные протесты. Акции против продолжаются с декабря прошлого года. Сегодня протесты прошли в очередной раз в ряде французских городов, в частности, в Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Le Figaro отмечает, что по данным Всеобщей конфедерации труда, в акции только во французской столице участвовали примерно 150 тысяч человек.