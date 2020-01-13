В Словакии бывший военный признался в убийстве журналиста Куцяка
- 13.01.2020, 16:55
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Убийство журналиста-расследователя вызвало в Словакии крупные уличные протесты и политический кризис.
Предполагаемый наемный убийца на суде 13 января признал свою вину в убийстве журналиста-расследователя и его невесты в Словакии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Бывший военный Мирослав Марчек признал, что застрелил Яна Куцяка и Мартину Кушнирову в феврале 2018 года. Еще трое подсудимых, в том числе бизнесмен, обвиняемый в заказе убийства, не признали себя виновными в убийстве.
Прокуроры суда в городе Пезинок, что к северу от столицы Братиславы, говорят, что всего было заплачено 70 тыс. евро. Подозреваемый "вдохновитель" преступления Мариан Кочнер - бизнесмен, который якобы угрожал журналисту после публикации истории о нем.
27-летнего Куцяка застрелили в грудь, а Кушнирову - в голову в их доме в городе Велька Мача, к востоку от Братиславы, 21 февраля 2018 года.
Убийство вызвали крупные уличные протесты и политический кризис, который привел к краху предыдущего правительства. Куцяк также расследовал возможную коррупцию в правительстве.
Четырем подсудимым грозят тюремные сроки от 25 лет до пожизненного. Пятый подозреваемый заключил соглашение о сотрудничестве с прокурорами в обмен на меньший приговор и 30 декабря получил 15-летний срок заключения.
Пока неизвестно, когда может быть вынесен приговор.