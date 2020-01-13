В Минской области 11-летняя девочка погибла в ванной, заряжая телефон
- 13.01.2020, 20:16
Следователи проводят проверку.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки, пишет tut.by.
11 января в одной из квартир многоквартирного дома в Минской области в ванной отец нашел свою дочь без признаков жизни.
Эксперты в ходе осмотра места происшествия нашли на теле ребенка повреждения, характерные для электротравмы. В ванной был подключен к розетке удлинитель с подключенным зарядным устройством и мобильным телефоном.
Следователи проводят проверку, рассматривают все версии случившегося, приоритетная из которых — пренебрежение правилами безопасности.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.