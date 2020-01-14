Кудрин назвал размеры воровства из федерального бюджета РФ 15 14.01.2020, 9:59

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Алексей Кудрин

Цифры впечатляют.

Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2-3 млрд руб. в год. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег.

В целом за 2019 год аудиторы выявили финансовых нарушений на 804 млрд руб., уточнил глава СП. Треть из этой суммы составили нарушения бухгалтерского учета. Такие нарушения исправляются по ходу проверок, уточнил Кудрин. Еще одна треть — это нарушения процедур закупок.

Кудрин отметил, что Счетная палата планирует постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. «Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — заявил глава ведомства.

В августе 2018 года Кудрин заявил, что мнение о том, что воровство государственных средств широко распространено, «к сожалению, оправдано». По его словам, причиной такого воровства является отсутствие общественных и государственных институтов контроля, которые бы его ограничивали. Кудрин подчеркнул, что борьбе с коррупцией содействуют свобода слова, политическая конкуренция и реальная подотчетность органов власти своим избирателям.