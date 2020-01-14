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Акции Tesla снова обновили рекорд стоимости

  • 14.01.2020, 13:23
Акции Tesla снова обновили рекорд стоимости

Капитализация Tesla превышает суммарную стоимость Ford и General Motors.

Акции Tesla снова обновили свой исторический максимум по итогам торгов в понедельник, 13 января.

По итогам торгов в понедельник, 13 января, стоимость акций компании Tesla впервые достигла $524 за бумагу, пишет CNBC.

Менее чем за месяц стоимость акций компании выросла на 20%, несколько раз обновив рекорд стоимости. Рост стоимости акций Tesla происходит на фоне начала поставок Tesla 3 с завода в Шанхае и объявления о получении прибыли в третьем квартале 2019 года. За последние три месяца акции компании выросли почти в два раза.

На данный момент, капитализация Tesla превышает суммарную стоимость Ford и General Motors.


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