Акции Tesla снова обновили рекорд стоимости
- 14.01.2020, 13:23
Капитализация Tesla превышает суммарную стоимость Ford и General Motors.
Акции Tesla снова обновили свой исторический максимум по итогам торгов в понедельник, 13 января.
По итогам торгов в понедельник, 13 января, стоимость акций компании Tesla впервые достигла $524 за бумагу, пишет CNBC.
Менее чем за месяц стоимость акций компании выросла на 20%, несколько раз обновив рекорд стоимости. Рост стоимости акций Tesla происходит на фоне начала поставок Tesla 3 с завода в Шанхае и объявления о получении прибыли в третьем квартале 2019 года. За последние три месяца акции компании выросли почти в два раза.
На данный момент, капитализация Tesla превышает суммарную стоимость Ford и General Motors.