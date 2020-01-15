«Почему мы, имея высшее образование, моем туалеты и разносим пиццу?» 29 15.01.2020, 9:59

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Фото: onliner.by

Размышления белоруски.

Карина Комиссарчик эмигрировала из Беларуси в США два года назад. Старается как можно больше узнать о стране, где предстоит жить в дальнейшем, поэтому уже посетила 26 штатов. С удовольствием рассказывает американцам про то, где находится Беларусь.

Своими размышлениями белоруска поделилась с onliner.by:

Все истории успешных эмигрантов в США начинаются со 100 долларов в кармане, отсутствия конкретного плана на жизнь и мытья чего-нибудь за минимальную плату. В основном, приезжая в другую страну, люди сначала соглашаются на любую работу. В этот момент никто не думает о своем призвании или реализации тяги к творчеству. Всех волнует, за что купить еду и как оплатить счета. Мужчины идут строить дома или чинить машины. Женщины нанимаются убирать дома богачей или становятся няньками. Кто-то берется работать в ресторане за минимальную зарплату и чаевые. Все делается для того, чтобы когда-нибудь работать по призванию. Только это редко у кого получается.

Без американского образования и хорошего знания языка претендовать на приличные должности не приходится, поэтому люди соглашаются на что угодно. Ситуация, когда образованный человек, бывший владелец бизнеса или руководитель научного отдела в институте моют посуду в ресторане, да еще и за наличные, так как у них нет документов, вполне стандартна. Наглядный пример — нашумевшая история про русскую оперную певицу, которая стала бездомной в Лос-Анджелесе и пела в метро, чтобы заработать на еду. Человек, работая по призванию, разорился и остался на улице.

Оказываясь в эмиграции, наши соотечественники активно пополняют ряды дешевой рабочей силы, которой в Штатах не хватает. И могут никогда этих рядов не покинуть, пользуясь помощью государства и довольствуясь самой мыслью, что они живут в Америке. Многие все же вовремя себя одергивают и начинают вникать в систему, понимая главный принцип, а он состоит в следующем: забудь о том, кем ты был раньше. Все придется начинать с нуля, и процесс этот будет ой каким болезненным. Самооценка сделает сальто и спрячется в самый пыльный угол, лишь бы больше не пинали.

На этом этапе кто-то решает, что сейчас не время учиться или менять профессию и продолжает свое посредственное существование. Кто-то не принимает мысль, что не сможет заниматься любимым делом в новой стране и возвращается обратно. И я их не сужу за это и не считаю слабаками.

Выигрывают те, кто принял условия игры и приготовился начинать с низов. Именно они становятся владельцами компаний, много зарабатывают, ходят на семинары Тони Роббинса и Джека Кэнфилда и курят сигары в закрытых клубах сильных мира сего.

Возникает резонный вопрос: так чем же заниматься? В университете, где я сейчас учу английский, много подростков, которые только готовятся получать высшее образование. Однажды нам дали задание: сделать презентацию о выбранной будущей профессии (очень весело в 27 лет, когда твои ровесники бодро шагают по карьерной лестнице, таким заниматься). Половина группы рассказывала о желании стать медсестрой/медбратом или врачом. Горстка людей вещала о программировании. После занятий я спросила у однокурсников, почему все выбирают медицину? Неужели все и правда хотят работать с больными? Их ответ прост: это одна из самых высокооплачиваемых профессий в Штатах. Никто из них даже не рассуждал на тему призвания.

Разумеется, еще в школе им помогали выбрать примерное направление, чтобы будущая работа хоть немного нравилась, но главный посыл — это деньги. В США вообще мало кто употребляет фразу «любимая работа», но часто говорят «хорошая работа», то есть высокооплачиваемая, с бонусами в виде бесплатной медицинской страховки, оплачиваемого отпуска и так далее. Это абсолютно нормально где-то работать исключительно из-за бенефитов. В стране больших зарплат рассуждают так: лучше я буду много зарабатывать в сфере, к которой равнодушен, но позволю себе любимое занятие, путешествия и комфортную жизнь, нежели стану голодным художником и начну ненавидеть всех и все, так как всю жизнь придется жить на пособие для нуждающихся.

Примерно такой же совет я услышала от очень умной девушки, которая добилась весомых результатов в США, начав с самых низов. Она объяснила, что наше образование, навыки, опыт здесь никому не интересны. Потому что высокая конкуренция, потому что английский — наш второй язык и мы явно не в лучшей позиции, потому что никто не хочет возиться с людьми, которые толком не понимают, о чем они говорят.

Врачам нужно переучиваться, сдавать сложные экзамены, подтверждать свои знания, доучиваться, что стоит недешево. У меня есть товарищ — талантливый стоматолог. Приехав в Штаты, он работал на стройке. То есть человек с высшим образованием, опытом и навыками идет мешать бетон и таскать кирпичи. Провалив экзамены из-за недостаточного знания английского, он вернулся на родину, о чем нисколько не жалеет.

Есть другой пример. Мои друзья-архитекторы, не зная английского, нашли работу по специальности через пару недель после переезда в Штаты. Все бы ничего, но в какой-то момент они уперлись в карьерный потолок, так как без архитектурной лицензии они не могут занимать руководящие должности, вести свои проекты и ставить подписи. Например, в Миннесоте такую лицензию могут получить только специалисты с местным образованием, иностранное не принимается. Поэтому они были вынуждены переехать в другой штат, в котором их допустят к сдаче экзамена на лицензию при условии подтверждения белорусского образования.

Все мои знакомые, которые без языка и образования работают на неплохих должностях, просто наняты в компании с русскоязычными боссами. На какое-то время это отличный вариант, но потом ты понимаешь, что очень ограничен в выборе компаний и что твои перспективы заканчиваются там, где звучит последнее знакомое тебе слово на английском.

Хорошо оплачиваемые профессии «с порога» без необходимости переучиваться, конечно, есть. Небольшой список открывает, разумеется, вся IT-среда, инженерные и архитектурные профессии. Также в Америке хорошо зарабатывают сантехники-электрики и прочие виды «мужей на час». Можно хорошо себя обеспечивать, если вы умеете ремонтировать машины, делать что-то руками. Крепкий средний доход у водителей-дальнобойщиков, строителей, ремонтников. Пожалуй, из основного это все.

Для работы в любой корпорации тем же секретарем нужен уверенный разговорный и письменный английский. При этом на таких позициях много не платят. Учителям, бухгалтерам, экономистам, юристам — всем нужно либо основательно браться за язык, либо переучиваться, либо получать лицензии. Все эти процессы занимают много времени, которого у обычных мигрантов просто нет.

В итоге приходится смиряться с мыслью, что да, буду жить в богатой и интересной стране, буду пользоваться долларами, брать кредиты, наблюдать демократию, утешаться свободой слова и выбора, но, возможно, навсегда останусь на вторых ролях и вряд ли когда-нибудь почувствую себя на 100% как дома.

Если вы сейчас сидите в крошечной кухне хрущевки, пьете чай и мечтаете о жизни за бугром, я вас хорошо понимаю. Она здесь и правда комфортнее, свободнее, богаче. Чувствую ли я себя здесь своей? Только в кругу семьи и очень близких друзей. Такая, знаете, моя личная маленькая Беларусь, вакуумное счастье. Хочу ли я вернуться? Думаю об этом чаще, чем хотела бы. Отрезвила ли меня Америка, научила ли четко расставлять приоритеты? Определенно да. Если вы готовы к тому же, то welcome.