Новые факты: украинский лайнер в Иране могли сбить «по особому распоряжению» 16.01.2020, 13:31

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Появились доказательства в пользу этой версии.

Влиятельное американское издание The New YorkTimes опубликовало видео, как иранские ПВО сбили украинский Boeing в небе над Тегераном. Если предположить, что видео подлинное, то характер обстрела свидетельствует о том, что самолет был сбит умышленно и, скорее всего, по особому распоряжению военного командования Ирана, сообщает apostrophe.ua.

Видео уничтожения украинского Boeing-737 авиакомпании МАУ, известное американское издание The New York Times опубликовало 14 января. На нем видно, как по пассажирскому самолету запускается зенитная ракета. Вспышка от попадания отчетливо видна в ночном небе Тегерана. Спустя секунд 10-15, по самолету запускается вторая ракета примерно из той же точки, откуда прилетела первая. После второго попадания самолет еще некоторое время держится в воздухе, а потом яркой кометой летит к земле.

Как известно, самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ потерпел катастрофу утром 8 января неподалеку от Тегерана. Успев подняться на высоту в 2400 метров, машина рухнула на землю. Все 176 человек, находившиеся на ее борту, в том числе 11 украинцев - погибли.

Версия о том, что самолет был сбит, появилась практически в тот же день после катастрофы. Сообщалось, что ракеты были выпущены с зенитного ракетного комплекса "Тор", который был разработан в СССР, а позже модернизирован в РФ. В середине "нулевых" 29 таких комплексов были поставлены в Иран из России. Главной особенностью этой системы является ее возможность работать не только в ручном, но и в автоматическом режиме.

В субботу, 11 января, иранская сторона признала, что самолет был сбит. Главной причиной назывался "человеческий фактор". В заявлении Генштаба Ирана указывается, что Boeing совершил резкий поворот в сторону секретного объекта Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), на вооружении которого находятся ЗРК "Тор", вследствие чего и попал под обстрел. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил катастрофу "человеческой ошибкой", а командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские зенитчики перепутали самолет с американской крылатой ракетой. Пуски крылатых ракет по важным иранским объектам якобы ожидались, в связи с резким обострением отношений между Ираном и США.

Автор этих строк знаком с особенностями работы зенитных ракетных комплексов. Ранее мы уже писали о то, что человеческая ошибка при обстреле украинского самолета вызывает сомнения. Даже на видео, опубликованном The New York Times, видно, что обстановка в небе над Тегераном совершенно спокойная. Это означает, что расчет ЗРК, основываясь на радиолокационных данных, мог легко понять, что имеет дело с гражданским самолетом. Тем более, что батарея находилась в районе аэропорта и в таких условиях огромный объект, очень медленно набирающий высоту, не может являться чем-то, кроме пассажирского самолета. Во всяком случае, его чрезвычайно трудно спутать с американской крылатой ракетой Tomahawk, которая летит на предельно малых высотах, до 50 метров над землей, с огибанием рельефа местности. И, если ошибка все-таки произошла, то это говорит лишь об очень низкой квалификации зенитного расчета либо полном бардаке в системе иранской ПВО.

Запуск ракеты Tomahawk

Фото: Getty images

Вариант, при котором иранский "Тор" сбил Boeing в автоматическом режиме, поскольку тот случайно оказался в какой-то бесполетной зоне над иранским военным объектом, больше ложится в категорию ошибки. Тем более, что похожее уже случилось в 2010 году, когда иранские "Торы" сбили свой же самолет F-4, вошедший в запретную зону над АЭС в Бушере. Однако 11 января президент украинской компании МАУ Игорь Сосновский заявил, что до ракетной атаки экипаж Boeing четко выполнял все указания диспетчерской башни аэропорта. Это ставит под сомнение вариант с "автоматическим" обстрелом самолета и оставляет лишь одну возможность – умышленное уничтожение.

Здесь нужно исходить уже из того, что расчет прекрасно видел, что в небе находится пассажирский самолет. В боевой обстановке, когда нет времени и возможности ожидать особых приказов, военнослужащие зенитных ракетных дивизионов и батарей, от которых зависит принятие решения на открытие огня, руководствуются наставлениями по боевой работе, в которых, среди прочего, расписано, какая воздушная цель является первоочередной. Для каждого ЗРК эти наставления различаются, однако пассажирский самолет в любом случае не входит в список первоочередных целей. Другими словами, зенитчик, находясь в здравом уме, специально никогда не обстреляет гражданский лайнер, если на то нет специального распоряжения начальства, рангом повыше, чем командир дивизиона.

Итак, если видео NYT является подлинным (в этом тоже есть сомнения, потому что датой снятия ролика значится 17 октября 2019 года, а не 8 января 2020), то картина происшедшего выглядит следующим образом. РЛС комплекса засекла воздушную цель, после чего ее взяли на сопровождение. Затем была дана команда на пуск ракеты, в соответствии с ранее отданным приказом достаточно высокого начальства. А вторая выпущенная ракета свидетельствует об очень жестком распоряжении во что бы то ни стало "приземлить" лайнер.

Безусловно, намеренное уничтожение пассажирского самолета – это чудовищное преступление. Сложно представить, зачем официальному Тегерану понадобилось идти на этот безумный шаг. Разве что украинский борт уносил из Ирана что-то такое, чего аятоллам было крайне невыгодно отпускать.