Экс-премьер Марчук: У Лукашенко никто спрашивать не будет, если Россия захочет напасть на Украину 7 16.01.2020, 16:08

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Евгений Марчук

У Киева не должно быть иллюзий относительно диктатора.

Как заявил в интервью сайту glavcom.ua бывший премьер-министр Украины, экс-глава СБУ, бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, «белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и в международном смыслах».

Он не исключил, что может сложиться так, что «Лукашенко мало что сможет изменить».

Марчук считает, что белорусский правитель «не имеет агрессивных планов относительно Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет».

Свою позицию он пояснил «гигантским прессингом, который Россия за последние годы применила к Беларуси с целью ее полной интеграции в «союзное государство» согласно их двустороннему договору времен позднего Ельцина».

«Я глубоко убежден, что в нашей дальнейшей работе мы должны исходить именно из такого сценария. Основания для такого вывода мне дают стремительные изменения в российско-белорусских отношениях. Но, как говорят, без суеты и без паники, понимая при этом, что белорусы как люди в целом относятся к Украине несравнимо лучше, чем россияне. За четыре года участия в минском процессе я хорошо изучил эту проблему и сейчас продолжаю детально ее мониторить», — отметил политик.

Марчук обратил внимание на недавние учения «в небе над Беларусью» российской стратегической авиации, которая наносила «условные удары по политическим и военным объектам в западной части Украины», а также на российско-белорусские учения «Запад-2017».

«Если это «союзное государство» по российскому сценарию состоится, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единая оборонная политика и единая оборонная система», — считает Евгений Марчук.

Он выразил удовлетворение тем, что за последние два года «удалось практически завершить демаркацию государственной границы с Беларусью».

«Но этого очень и очень мало. Я и раньше критиковал наш МИД и вижу, что и сейчас к этому не очень серьезно относятся. Нам нужно вести очень активную многоплановую работу с нашими соседями. И не только с Беларусью», — убежден украинский политик.

Со ссылкой на специалистов он обратил внимание на ремонт дорог в южной части Беларуси.

«Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, что делалось якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая — для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники», — заявил Марчук.

Евгений Марчук, которому 28 января исполнится 79 лет, в 1991-1994 годах был первым главой Службы безопасности Украины (преемница КГБ УССР), в 1995-1996 годах занимал должность премьер-министра страны, в 1999-2003 годах был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в 2003-2004 годах — министром обороны.

С мая 2015 года до мая 2019-го работал в подгруппе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.