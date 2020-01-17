В Минске цены в ресторанах — как в Сеуле 17.01.2020, 16:48

ФОто с сайта intercomtour.org

Сколько стоит жизнь в столице Беларуси?

Сайт Numbeo (крупнейшая в мире база данных о городах и странах) опубликовал рейтинг городов мира на основе стоимости жизни в них. Всего в списке 440 городов, Минск — на 345 месте, пишет The Village Беларусь.

Составители учитывали несколько показателей: стоимость жизни, стоимость аренды, продуктов в магазинах, цены в ресторанах и покупательская способность людей. Интересно, что по индексу аренды Минск находится на том же уровне, что литовский Каунас, греческие Салоники, вьетнамский Ханой и польская Лодзь. И если отсортировать страны по этому показателю, то мы взлетим вверх сразу на 133 место. Продукты у нас стоят примерно так же, как в Измире (Турция) и Бане-Луке (Босния и Герцеговина), а цены в ресторанах сравнимы с южнокорейский Сеулом (он на 6 позиции в рейтинге), японским Осакой (24 строчка) и хорватским Загребом. Если отсортировать страны по ценам в ресторане, то Минск будет на 203 месте.

Первые пять мест в рейтинге держат города Швейцарии. Недалеко от Минска в рейтинге находятся румынский Брашев (344), российский Воронеж (346), украинские Киев (347) и Львов (385).