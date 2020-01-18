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Трамп посоветовал властям Ирана выбирать выражения

  • 18.01.2020, 8:15
Трамп посоветовал властям Ирана выбирать выражения

Президент США заявил, что аятолле Хаменеи следует быть более осторожным.

Руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует "быть очень осторожным со своими словами", заявил президент США Дональд Трамп в субботу, 18 января, сообщает dw.com.

"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время оказался не столь уж и верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!" - написал Трамп в своем Twitter. Он также призвал Тегеран изменить свою политику, чтобы "сделать Иран снова великим".

Хаменеи в пятничной молитве 17 января обвинил Германию, Францию и Великобританию в том, что они не способны сохранить ядерную сделку, служат интересам США и наряду с Вашингтоном хотят "поставить Иран на колени". Германия, Франция и Великобритания 15 января объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках ядерной сделки с Ираном.

Отношения между США и Ираном обострились

Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики. Отношения США и Ирана снова обострились из-за убийства американцами генерала Касема Сулеймани в Ираке. После этого Иран отказался от последнего ограничения по СВДП.

Власти Ирака же на этом фоне потребовали вывода американских войск из страны. Пентагон этого делать не планирует, называя войска США, дислоцированные в этой стране, "силами добра".


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