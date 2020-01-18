Правозащитник решил поймать милицию «на живца» 4 18.01.2020, 12:28

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Павел Левинов

Павел Левинов начал в Витебске необычный эксперимент.

Витебский правозащитник Павел Левинов направил начальнику УВД Витебского облисполкома Михаилу Грибу заявление с просьбой возбудить против него, Левинова, административное дело. Признается, что «незаконно производит и распространяет продукцию средств массовой информации» и делает это регулярно, сообщает «Витебская весна».

«Постоянно произвожу и распространяю, не имея на территории Республики Беларусь аккредитации, информацию на иностранном интернет-сайте facebook.com», - говорится в заявлении.

В связи с этим Левинов просит начальника областной милиции Гриба «дать поручение о начале в отношении него административного процесса за действия, ответственность за которые установлена частью 2 статьи 22.9 КоАП РБ».

Правозащитник пояснил, что этим заявлением «ловит на живца».

В Беларуси ни «Фейсбук», ни «Инстаграм», ни «ВКонтакте», ни другие соцсети не зарегистрированы как иностранные сайты и средства массовой информации. С этими сайтами, не имея никакой аккредитации, сотрудничают не только простые граждане, но и милиционеры, и судьи, и прокуроры. Регулярно публикует в их посты и сам Павел Левинов, чем «нарушает» законодательство о СМИ.

«И если меня привлечь к ответственности, тогда нужно привлекать и тех, кого я перечислил - милиционеров, прокуроров и т.д. А если не привлечь к ответственности, тогда возникает вопрос: почему привлекают к ответственности за те же самые, по сути, действия журналистов? И этот вопрос очень непрост для властей», - утверждает правозащитник Павел Левинов.

По ч.2 ст. 22.9 КоАП «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ» наказывается штрафом в размере от 20 до 50 базовых величин.

Как подсчитала Белорусский ассоциация журналистов (БАЖ), только в 2019 году независимых журналистов по этой статье судили 44 раза. Общая сумма штрафов составила за год 41 тыс. 284 рубля.