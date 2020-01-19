Противники аккумуляторного завода вышли на площадь в Бресте 19.01.2020, 14:56

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Встреча закончилась шествием по центральным улицам города.

В Бресте 19 января около полудня на площади Ленина в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, сообщают naviny.by.

Пришедшие на площадь, около 80 человек, обсуждали рассмотрение в экономическом суде Брестской области дела по иску облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денежных средств в инновационный фонд.

Как сообщалось, Брестский облисполком добивается взыскания с «АйПауэр» 5,7 млн рублей в инновационный фонд, так как компания, по мнению истца, не выполнила свои обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода. Первое основное судебное заседание по иску состоялось 14 января.

Как отметили участники сегодняшней встречи в центре Бреста, они внимательно следят за судебным иском. Многие активисты уверены, что «АйПауэр» намеренно затягивает рассмотрение иска, чтобы «максимально протянуть время, запустить завод и не возвращать деньги в инновационный фонд».

Активист Олег Вялов уверен, что «АйПауэр» будет максимально оттягивать решение по иску, так как у нее просто нет денег на выплаты,

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».