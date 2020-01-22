Активист в Гомеле протестует против запрета мирных собраний 22.01.2020, 20:27

Чиновники считают, что могут устанавливать собственные правила игры в футбол и шахматы.

22 января активист Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Пешко подал заявку в Гомельский горисполком на проведение протестной акции, во время которой планирует привлечь внимание общественности к невозможности проведения массовых мероприятий в городе, передает gomelspring.org.

Активист заявил проведение пикета с участием до 10 человек в субботу, 8 февраля, с 13 до 14 часов на открытой площадке перед универмагом Гомель. Таким способом он планирует привлечь внимание общественности к постоянным запретам городских властей на проведение гражданами мирных собраний.

Заявитель сообщил, что в областном центре, насчитывающем более полмиллиона человек, чиновники установили только три места для проведения массовых мероприятий, причем два из них находятся в лесополосах на окраинах города. Кроме того, еще одной проблемой, по его мнению, является обязанность организаторов собраний оплачивать услуги милиции, скорой помощи и санитарной уборки города.

«Во время выборов действуют иные правила о проведении публичных собраний, которые разрешается проводить там, где это не запрещено. Я считаю, что такой порядок должен действовать всегда, а не только для завлечения избирателя к голосованию», - заявляет Николай Пешко.

Правозащитник Леонид Судаленко считает, что организаторы мирных собраний должны иметь право выбирать место, в котором их может увидеть и услышать их целевая аудитория.

«Когда государство ограничивает право человека на собрание, заявляя об общих интересах, оно должно содействовать осуществлению права, вместо того чтобы стремиться избыточно или несоразмерно его ограничивать. Мы неоднократно побеждали городских чиновников в Комитете ООН по правам человека по таким вопросам, тем не менее, они считают, что могут устанавливать собственные правила игры в футбол и шахматы», - прокомментировал ситуацию со свободой мирных собраний в городе Судаленко.

Напомним, за проведение несанкционированных массовых мероприятий в стране введены достаточно жесткие санкции - до 50 базовых величин штрафа (1 350 руб.) или даже административный арест до 15 суток.

Ранее за участие в «Марше нетунеядцев» Николай Пешко был арестован на 7 суток, а за проведение несанкционированной акции против смертной казни суд присудил ему 20 базовых величин штрафа.