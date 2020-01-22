«С каждой квартиры по 20 рублей, так можно и еще какой чемпионат провести» 5 22.01.2020, 20:38

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Работники Мингаза ходят по квартирам и требуют с граждан по 23 рубля за «профилактический осмотр».

Об этом на своей странице в Facebook журналистка Любовь Лунева.

- Все-таки работники Мингаза проникли ко мне в квартиру. За их визит мне придется заплатить 23 рубля. Почему? Да потому что теперь профилактический осмотр газового оборудования стал платным. И ходить будут каждые 5 лет.

«Ну мы же не в карман свой кладём. Все возмущаются. Нас послали, мы и пришли. Это плановая проверка и теперь за это надо будет платить», - сказали мне эти работники.

Что же это получается? За то, что пришли, зашли на кухню, посмотрели и ушли, надо заплатить 20 рублей?! Молодцы все-таки наши власти. С каждой квартиры по 20 рублей, так можно и еще какой чемпионат провести. Интересно: когда придут платные работники МЧС и санстанции?