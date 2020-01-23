Трое белорусов претендуют на попадание в символическую сборную Евро
- 23.01.2020, 20:44
В список попали гандболисты Вайлупов, Королек и Кулеш.
На сайте EHF стартовало голосование на попадание в символическую сборную Евро 2020 года, передает «Трибуна».
Отметим, что белорусские гандболисты Никита Вайлупов, Владислав Кулеш и Артем Королек попали в список претендентов.
Вчера сборная Беларуси сыграла свой заключительный матч основного раунда чемпионата Европы против команды Австрии (36:36). Таким образом, наша команда заняла 5-е место в группе и не вышла в полуфинал.