Трое белорусов претендуют на попадание в символическую сборную Евро 23.01.2020, 20:44

Артем Королек

В список попали гандболисты Вайлупов, Королек и Кулеш.

На сайте EHF стартовало голосование на попадание в символическую сборную Евро 2020 года, передает «Трибуна».

Отметим, что белорусские гандболисты Никита Вайлупов, Владислав Кулеш и Артем Королек попали в список претендентов.

Вчера сборная Беларуси сыграла свой заключительный матч основного раунда чемпионата Европы против команды Австрии (36:36). Таким образом, наша команда заняла 5-е место в группе и не вышла в полуфинал.