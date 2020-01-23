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Трое белорусов претендуют на попадание в символическую сборную Евро

  • 23.01.2020, 20:44
Трое белорусов претендуют на попадание в символическую сборную Евро
Артем Королек

В список попали гандболисты Вайлупов, Королек и Кулеш.

На сайте EHF стартовало голосование на попадание в символическую сборную Евро 2020 года, передает «Трибуна».

Отметим, что белорусские гандболисты Никита Вайлупов, Владислав Кулеш и Артем Королек попали в список претендентов.

Вчера сборная Беларуси сыграла свой заключительный матч основного раунда чемпионата Европы против команды Австрии (36:36). Таким образом, наша команда заняла 5-е место в группе и не вышла в полуфинал.


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