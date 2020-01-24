Лукашенко едет в Шклов 15 24.01.2020, 8:12

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Фото: shklovinfo.by

Опять коровы?

В Шклове и Шкловском районе — готовность № 1: сюда сегодня, 24 января, едет Лукашенко. По плану диктатор посетит только шкловский завод газетной бумаги «Аснова». «Но мы же знаем, что Лукашенко бывает внезапным и непредсказуемым — и знаем, чем это может закончиться», — пишет tut.by.

Итак, «Аснова» — гвоздь программы визита Лукашенко в Шкловский район. Вероятно, это итог продолжительной дискуссии на совещании в его администрации о дополнительной господдержке ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в Беларуси.

Вообще, допподдержка со стороны государства нужна трем проектам в целлюлозно-бумажной промышленности, говорил тогда премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Светлогорскому ЦКК, Заводу газетной бумаги в Шклове и фабрике «Герой труда» в Добруше.

Почему же правитель поедет именно в Шклов?

Завод газетной бумаги, по последним данным, запустился не полностью. Он не вышел на контрактные параметры производства бумаги — основы для декоративных облицовочных материалов. В настоящее время линия работает в круглосуточном режиме, но выпускает альтернативные виды продукции.

Для производства бумаги-основы требуемого качества необходима доработка отдельных узлов и агрегатов. И наладить ее выпуск объемом 30 тыс. тонн в год завод газетной бумаги должен до 2023 года. Также для нужд производства будут построены скважины для добычи подземных вод в Шклове.

На эти цели в 2020−2021 годах выделят заем из бюджета в размере 30,4 млн рублей под 3% годовых. Средства необходимо вернуть в 2025−2028 годах. Ранее инвестиции в новый проект завода оценивались примерно в 100 млн долларов.

Завод газетной бумаги также получит отсрочку по погашению имеющейся задолженности по ранее выданному займу государства до 31 декабря 2029 года. Погашение задолженности будет осуществляться в 2030−2033 годах.

Интересно, что полномочия по управлению инвестпроектом и персональная ответственность возложены на посла Беларуси в России Владимира Семашко. Ранее именно он в правительстве курировал данный проект.

При этом, например, у «Домостроения», филиала завода газетной бумаги, все было хорошо. Предприятие выпускает сборные дома для белорусов, французов и даже японцев.

Завод газетной бумаги является также управляющей организацией ОАО «Бумажная фабрика «Спартак». Предприятие перерабатывает макулатуру и выпускает из нее гофрированный картон и ящики из него, картонные гильзы, бумагу, в том числе бумагу-основу санитарно-гигиенического назначения, и средства гигиены из нее: бумажные салфетки, полотенца и туалетную бумагу. Всего — более 30 наименований продукции.

И на «Спартаке» к концу 2019 года должны были закончить вторую за 12 лет модернизацию. Она в разы дешевле первой — 6,7 млн евро против 125,4 млн долларов. Проект подразумевал под собой реконструкцию размольно-подготовительного отдела и технологического потока бумагоделательной машины № 2. И это не только экономический, но и экологический проект.

Оборудование стоимостью 5,3 млн евро позволит увеличить объем переработки низкосортной макулатуры со всех регионов страны в 3,5 раза — с 6,5 до 22,9 тыс. тонн в год — и освоить новые виды продукции. Оно снизит нагрузку на городские очистные сооружения за счет уменьшения объемов сбрасываемых сточных вод, а также снизит забор свежей воды из Днепра для технических нужд производства на 50% (с 60 до 30 тыс. м3 в месяц).

При этом из отходов практически полностью удалится бумажное волокно, что позволит дополнительно извлечь 1519 тонн волокна в год и предотвратить его захоронение, т.е. снизить экологическую нагрузку на регион. Затраты на электроэнергию также снизятся, как и себестоимость производства и реализации бумаги для гофрирования. А рентабельность продаж вырастет до 15,5%. По крайней мере, расчеты были такие.

Из 6,7 млн евро 800 тысяч должна была внести фабрика, остальное — оператор вторичных материальных ресурсов. Вложения по плану должны окупиться чуть менее чем за 5 лет.

Поедет ли Лукашенко в «Купаловское»?

Но как там наши (на самом деле нет) «обоср…ные» коровы? В теории Лукашенко может заехать или просто поинтересоваться, как идут дела в агрохолдинге «Купаловское». Недавно вот Комитет госконтроля посчитал недостаточно эффективными принятые местными органами власти меры по развитию холдинга. Так, до сих пор не созданы перерабатывающие производства и собственная торговая сеть, холдинг специализируется только на производстве сельхозпродукции.

Госконтролеры считают, что за два последних года сельхозорганизации могли бы дополнительно заработать до 1,5 млн рублей, если бы не производство молока первого сорта.

К тому же в агрохолдинге новый руководитель — Лариса Поселенцева. Она пришла на смену Василию Витюнову, которого сняли с должности председателя Шкловского райисполкома после памятного разноса Лукашенко и назначили возглавлять агрохолдинг.

«Вы же помните прошлый визит президента в Шкловский район? Прошло 10 месяцев, а от истории с «обоср…ми коровами» до сих пор многим икается. Помните, что было? Отставки, кадровые перестановки, проверки, уголовные дела… А разнос чиновников помните?

Мы, если вы вдруг пропустили, потом ездили посмотреть на ту самую корову, которая стала героем дня и мемом. Но что ей с того разноса — она же корова. А вот работникам фермы было очень, очень обидно. «Не обоср… ая она!» — защищали они корову. И свою ферму.

А потом успокоились и спокойно работали дальше», — пишет tut.by.