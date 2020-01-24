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Сорос направит $1 миллиард на борьбу с авторитарными правительствами

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  • 24.01.2020, 12:08
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Сорос направит $1 миллиард на борьбу с авторитарными правительствами
Джордж Сорос
Фото: AP

Финансист создает международную платформу для обучения и исследований.

Американский финансист Джордж Сорос заявил, что выделит $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата. Об этом он сообщил 23 января в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Bloomberg.

Университетская сеть "Открытое общество", открытая в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом, создаст международную платформу для обучения и исследований.

Сорос назвал чрезвычайной ситуацию в области климата и высказал мнение, что политическая ситуация в мире дошла до состояния критической. Он обвинил в этом национализм и авторитарные правительства.

Сорос предположил, что последующие несколько лет будут определять судьбу всего мира.

Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Создатель сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в $8,3 млрд.


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