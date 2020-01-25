Политолог: Путин пойдет на уступки по Донбассу, президентом РФ он больше не будет 2 25.01.2020, 12:42

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Что происходит в Кремле?

Президент России Владимир Путин не будет баллотироваться на следующих президентских выборах 2024 года. Он уходит с поста президента, но не уходит из власти. Что будет с Россией и почему именно сейчас он готов закончить войну на Донбассе – в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Леонид Радзиховский.

– Изменения в Конституцию, предложенные Путиным, уже через неделю молниеносно были приняты в первом чтении в Думе. Почему все так торопятся?

– Почему это происходит в режиме какой-то полицейской спецоперации, непонятно. Спешка страшная, как-будто кто-то гонится за ними. Не понимаю этого. Но смысл и действия понятны: Путин не будет оставаться президентом, он точно уйдет. Видимо, уйдет раньше или в крайнем случае досидит до упора – до 2024 года. Больше баллотироваться в президенты не будет, и об этом он сказал предельно ясно.

Более того меняет закон, который никому не оставляет лазеек быть президентом больше двух сроков. При этом уходить из политики Путин не хочет, создавая для себя пожизненную структуру под названием Госсовет. У него фактически будет представительская должность, которая позволит ему сохранить все привилегии, возможность встречаться с различными президентами. На данный момент видится, что эта должность или означает реальную власть в стране, или это просто почетное представительское место.

– Почему Путин не хочет, чтобы президент в России мог избираться сколько угодно раз? Как он, например.

– Во-первых, потому, что он больше президентом не будет, и эту лазейку ни для кого после себя он оставлять не хочет. Во-вторых, Путин не считает, что в России должна быть монархия. Видимо, он считает, что в России должна быть какая-никакая, но республика. Поэтому вариант, при котором человек может с помощью разных, фактически жульнических приемов, зацепившись за слово "подряд", сидеть на посту президента два срока, потом один пропустить и вернуться снова, как делал сам Путин, больше не нужен. Объективно, стране это вредит.

– Если Путин возглавит Госсовет, то будет ли он назначать преемника-президента?

– Перед своим уходом Путин назовет своего кандидата в президенты и 99%, что именно он и выиграет выборы. Роль Госсовета, который возглавит Путин, будет очень большой, власть в России разделится. Вот на гербе изображен двуглавый орел – так и в стране будет двоевластие: с одной стороны – президент, с другой – Путин, как председатель Госсовета. Но я, честно говоря, не думаю, что власть этого органа будет такой же, как у президента. По закону, в его руках армия, внешняя политика, полиция, служба безопасности. При таких раскладах сложно представить, что власть председателя Госсовета будет сопоставима с властью президента.

– Какая же роль будет у Путина тогда? Почетный лидер, что ли?

– Почетным лидером страны он быть не может, для этого у него нет оснований. Вот Назарбаев имеет официальный титул в Казахстане – он отец нации. Это не журналисты так пишут, это официальный, присвоенный ему парламентом Казахстана титул. День рождения Назарбаева – это праздник и выходной день в Казахстане. Вообразить подобное с Путиным невозможно, его в России никто не воспринимает как создателя государства. Российское государство существует веками, Путин его не создавал. И даже Российская Федерация существовала до Путина, первым президентом был Борис Ельцин. Поэтому оснований у Путина вознести себя в качестве живого бога нет.

Он будет председателем этого самого Госсовета. Что это такое – есть разброс мнений. От почетной пенсии со всеми атрибутами, как у английской королевы, и до человека, у которого в руках значительная часть реальной власти. Такой себе соправитель при президенте.

Наверное, по мысли Путина и его желаниям – это что-то в виде играющего тренера в хоккее. Вот есть реальная команда, президент, правительство и есть играющий тренер – вот это он. Он не вмешивается в конкретное управление, тренер же не может выскочить на лед и махать клюшкой, но он может подбирать игроков, давать советы. Думаю, что Путин определил для себя такую роль. А как это будет на самом деле, никто сказать не может, включая самого Путина.

– Среди кандидатов на роль преемника может быть Медведев?

– Не думаю. Медведев сейчас максимально непопулярен в стране. Конечно, если Путин предложит его кандидатуру, то 99%, что его изберут. Но это будет президент, над которым все будут смеяться, у которого не будет никакого уважения в обществе. Насмешки, презрение и издевательства достанутся не только Медведеву, но и Путину. Народ будет очень плохо относиться и к нему. Собственно, как раз отношение народа, это единственная причина, по которой Путин уходит с поста президента. Ему же ничего не стоило внести в Конституцию совершенно другие поправки, полностью противоположные тем, что есть. Просто отменить ограничения по количеству сроков. Никаких "подряд" и никаких двух сроков, а просто – президент России избирается на 6 лет, хоть 2 раза, хоть 22 раза. И Путин остался бы пожизненным президентом без всяких Госсоветов.

– Почему же он этого не сделал?

– Он не хочет, чтобы народ над ним смеялся и относился к нему с презрением. Путин не хочет превратиться в лидера насмешек. Это единственная причина, по которой он отказался от этого простейшего решения. Если он предложит кандидатуру Медведева, то вместе они станут предметом для насмешек. Но и исключить этого полностью не могу. У Медведева есть два огромных преимущества в глазах Путина. Во-первых, он уже проверен в качестве президента и, будучи им, покорно исполнял волю Путина. Во-вторых, Путин очень хорошо знает Медведева, он для него лично удобен.

– Последний год в качестве преемника называют бывшего охранника Путина и нынешнего губернатора Тульской области – Игоря Дюмина.

– Да, об этом говорят. Дюмин – относительно молодой человек, ему лет 40-45. Да, говорят, он входит в ближайший круг Путина, но это абсолютно бессмысленно гадать. Вопрос, кого Путин назовет будущим президентом, решать будет только он сам. Это одна из главных его тайн, его ноу-хау и гадать тут совершенно бесполезно.

– Навальному, который претендует на власть в России, пост президента тоже не светит?

– Если произойдет революция – светит, если нет – значит нет.

– Нынешние изменения в российской Конституции – это конституционный переворот или нет?

– Все конституционные перевороты на свете, о которых я когда-либо слышал, имеют цель "усиление". Есть два варианта. Первый – группа людей, не имеющих официальной власти, сбрасывает президента и устанавливает свою власть. Это называется военный переворот. Классический образец – Пиночет (Аугусто Пиночет, чилийский военный и государственный деятель. – Ред). Второй вариант – человек, имеющий уже официальную власть, меняет Конституцию с целью увеличить свою власть и из выборного лидера стать диктатором. Классический пример – Гитлер, 1933 год. Он был избранным канцлером, произвел переворот и объявил себя фюрером германского народа. Третьего варианта я не знаю и ни под одно из определений под действия Путина не подходят. Его действия сейчас направлены против увеличения власти, а не наоборот.

Еще раз повторяю, если бы Путин хотел сделать свою власть пожизненной, ему это ничего не стоило бы сделать. Вносится поправка в Конституцию, отменяются ограничения по количеству сроков и его будут избирать столько, сколько ему нужно. Путин на это не пошел. Какая бы ни была власть у председателя Госсовета, эта власть будет меньше, чем у президента. Следовательно, это не госпереворот.

– Почему он решил ограничить приоритет действия международного права в России? Что это значит?

– Это абсолютно бессмысленные слова, которые, мне кажется, сделаны только с одной целью – Путин чекист, который любит спецоперации. Что такое спецоперация? Это морочить людям голову, вывалить огромную кучу документов и фактов, среди которых спрятать реальное содержание, важное для него. Если вы хотите спрятать иглу, самое лучшее спрятать ее в стогу сена. В Конституцию внесено много поправок. Все они, с моей точки зрения, абсолютно бессмысленны и не несут в себе никакого содержания. Это просто огромный стог сена. Внутри этих поправок важны две. Первая –– отмена слова "подряд" и ликвидация президентского самодержавия в России и вторая – усиление Госсовета.

Вот это две важные поправки, вокруг которых Путин по своей привычке конспирировать, навалил кучу всякой ерунды, чтобы они не торчали сами по себе, а были в огромном и бессмысленном пакете. Никакого реального изменения не будет, международные договора Россия будет соблюдать в той мере, в какой она их сегодня соблюдает, ни от никакого международного права оказываться не будет. В России и сегодня полный приоритет российского права над международным.

– В новом правительстве одиозные министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров таки остались на своих должностях. Некем было их заменить?

– Сменить их несложно, людей в России много, но они популярны. Это два единственных популярных в России министра, соответственно зачем их менять? Остальные непопулярны, какой же смысл менять популярных?

– Если Путин меняет Конституцию, то могут ли измениться отношения России и Украины в части решения войны на Донбассе?

– Да, могут. Думаю, Путин пойдет на уступки. Дело в том, что для него важен переходный период по созданию Госсовета. Также для него важны отношения с Западом, чтобы его приняли на равных мировых лидеров в качестве новой фигуры – председателя Госсовета. Геополитика – одна из главных игрушек, в которые играет Путин. Как президента России, его принимают на равных любые лидеры мира. Нравится он им, не нравится, плохо они к нему относятся или хорошо – это неважно. А вот председатель Госсовета – это история другая, его могут принимать на равных, а могут и не принимать, могут игнорировать. Очень многое зависит от отношений с западными лидерами, и они для Путина гораздо важнее Донбасса.

Мне кажется, он может пойти на уступки, тем более, если уходит с поста президента. Если бы он шел на выборы, для него важно было бы отношение людей к нему. Если Путин сдает Донбасс, то отношение многих людей станет к нему очень плохим. Ну а если он председатель Госсовета, ему неважно, как к нему относятся люди. Избираться ему не нужно, твердого закона какого-то нет, прямых выборов тоже. Соответственно, зависимость от мнения населения гораздо меньше. А сам по себе Донбасс, как вы понимаете, Путину и даром не нужен.

– О каких уступках может идти речь?

– Путин крайне заинтересован в режиме полной тишины, чтобы там никаких выстрелов не было. Второе, Путин абсолютно не заинтересован в "Л/ДНР", они ему совершенно не нужны, особенно как человеку, который ушел с поста президента. Безумные идеи, типа захватить Украину, с реальностью не имеют ничего общего. Войны на Донбассе нет. За последние 4 года там не было ни одного сражения и ни одного боевого столкновения.

– На Донбассе постоянно гибнут украинские военные. Это разве не война?

– Это перестрелки, а не война. То, что гибнут – это пропаганда украинских СМИ, я специально этим делом интересовался. За октябрь месяц 2019 года с украинской стороны погибло 9 человек, а за ноябрь 6 человек. При этом небоевые потери украинской армии, то есть неправильное обращение с оружием, самоубийства, убийства, смерть от болезней, такого же порядка – 7-5 человек. Потери со стороны "ДНР" чуть больше, чем со стороны Украины. Все они от снайперов, мин, в самом крайнем случае от артиллерийского выстрела. Давно не было ни одного боестолкновения, когда два отряда вступают в бой друг с другом. Поэтому назвать войной это невозможно, как и полным миром.

Полный мир это в Абхазии и в Приднестровье. На Донбассе полного мира нет, но и войны тоже. Но как вы это не назовите – война, перестрелки, боестолкновения – Зеленский заинтересован все это прекратить. Не заинтересованы в этом его противники, которым нужно кричать, что он ничего не может сделать. Не заинтересованы также люди, делающие бизнес на войне, пиарщики, а также военные. Но поскольку их меньше, то в силах Зеленского, и уж тем более в силах Путина, твердо распорядиться, чтобы эти перестрелки прекратились.

– В случае ухода Путина, Крым вернется в состав Украины?

– Уходит Путин, приходит другой президент, уходит другой президент – вопроса Крыма для России не существует. Его просто нет вообще. Если российское государство перестанет существовать, как было в 1918 году, когда развалилась Российская империя и возникло много разных государств, тогда возможно все.

Но я плохо представляю себе исчезновение российского государства. Думаю, если это случится, Украине будет не до Крыма. Представить, что может происходить, когда распадется Россия с ее ядерным оружием и на ее территории образовались неконтролируемые территории, думаю, кто-кто, но соседи России в этом точно не заинтересованы. А до тех пор, пока существует российское государство, Крым, естественно, будет в его составе.