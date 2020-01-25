Результат санкций: В России закрываются гипермаркеты 24 25.01.2020, 18:02

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Остаются маленькие гастрономы а-ля СССР.

Сегодня будет интересный и важный пост о том, что происходит в нашей соседке-России, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович для maxim-nm.livejournal.com. Ровно два года назад я выпустил пост о том, чем на самом деле кормят россиян — в котором показал фото одного из российских гипермаркетов.

И вот сейчас приходят новости ещё более неутешительные — в России и вовсе начали закрываться сети крупных супермаркетов — такие как "Ашан" (собственно, в нём и были сделаны фото для моего репортажа 2018 года), "Лента", "Карусель", Магнит" и другие. Российские новостные сайты пытаются замазать проблему советским новоязом — называя закрытие магазинов словом "переформатирование", но в реальности причина совсем в другом — у людей банально нет денег на гипермаркеты, и гипермаркеты попросту не выживают на рынке. Остаются маленькие гастрономы а-ля СССР.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как в России закрываются гипермаркеты.

С чего всё началось?

Всё началось в 2014 году, когда униженная Веймарская республика Россия наконец-то встала с колен и аннексировала Судеты Крым — в результате чего получила санкции против своего высшего руководства, чиновников и некоторых отраслей экономики.

В ответ на санкции Европы и США руководство России вводит так называемые "антисанкции" — эмбарго на поставку качественных продуктов из Евросоюза под разными надуманными предлогами. И здесь нужно отметить один принципиальный и очень важный момент — если санкции Европы и США касались только высшего руководства России и чиновников, но не простых россиян, то ответные "антисанкции" (эмбарго), введённые самой Россией, коснулись непосредственно каждого простого россиянина. Как в том бородатом анекдоте — "папа, теперь ты будешь меньше пить? — нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть".

Удивительно, но многие россияне этого не знают и не понимают — считая, что в том, что на прилавках исчезли качественные продукты, виноваты именно европейские санкции, а не ответные "антисанкции" — введённые руководством России фактически против своих же граждан.

Как закрываются гипермаркеты.

Помимо продуктового эмбарго и роста на полках магазинов всевозможного фальсификата и так называемых "спредов" (фальшивого сливочного масла, созданного из пальмового масла), надвигается и другая проблема — растущая бедность россиян. Что бы нам ни рассказывали пропагандисты — средняя зарплата в России составляет не более 20-25 тыс. рублей, что примерно равно $300-$400. И это ещё считается неплохой зарплатой! Разумеется, выжить семье на эти деньги практически невозможно, люди начинают экономить на всём, и в гипермаркетах становится всё меньше и меньше покупателей.

В числе первых кандидатов на закрытие — сеть "Карусель" и "X5 Retail Group", которой принадлежит в том числе и сеть "Перекрёсток". Убыточной стала сеть под названием "Лента" — она закрывается в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах. Буквально на днях все соцсети облетели видео с закрытия гипермаркета "Карусель" в Казани. Очевидцы весьма живо описывают всё происходящее, цитирую:

"В Казани по случаю закрытия гипермаркет "Карусель" устроили распродажу просрочки и всего того, что оставалось.С утра возле ТЦ "Франт" собралась огромная толпа желающих что-то купить.Когда магазин открылся вся масса покупателей, давя и расталкивая друг друга ринулась в торговый зал. Женщины разных возрастов вырывали у друг друга тухляк, толкались, матерились... Короче это было зрелище не для слабонервных":

А в Санкт-Петербурге закрывается сеть "Spar" — там в связи с закрытием и срочной необходимостью распродать все оставшиеся продукты (а то испортятся) также объявили огромные скидки. Смотрите, что там происходило. Выглядит это очень страшно и напоминает разграбление украинских гипермаркетов бандами "Новороссии" в 2014-м году:

Гигантские сумищи и огромные коробки, набитые распродаваемыми продуктами. "Последний день Помпеи" в российском исполнении — такое ощущение, что завтра конец света.

Разграбленные стеллажи:

Люди ходят по разорванным коробкам с товарами:

Такое ощущение, что всё снято в каком-то жутком романе Стивена Кинга, вроде "Туман" или чего-то подобного:

Без комментариев...

Вместо эпилога.

Ну что, друзья — судя по всему, это только начало, и скоро санкции начнут действовать по-настоящему. И что самое интересное — коснётся это всех слоёв общества, и сказать что-то вроде "ну я ведь был против Крымнаша" — уже не получится...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, интересно.