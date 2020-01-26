Опрос: Сандерс является наиболее вероятным кандидатом от демократов в США 2 26.01.2020, 18:58

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БЕРНИ САНДЕРС

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Согласно данным опроса, Берни Сандерс является наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2020 году.

Опрос был проведен телеканалом CNN, сообщает «Новое время».

Сандерса, 78-летнего сенатора от штата Вермонт, поддерживают 25% сторонников Демократической партии. За ним следуют бывший вице-президент США Джо Байден (16%), бывший мэр города Саут-Бэнд в Индиане Пит Бутиджич (15%) и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (12%).

За этими четырьмя кандидатами идут сенатор от Миннесоты Эми Клобучар (6%), член палаты представителей Гавайских островов Тулси Габбард (5%) и бизнесмен Эндрю Янг (5%).

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.