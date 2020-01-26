«Герои не умирают»: в Киеве почтили память Михаила Жизневского 3 26.01.2020, 20:23

МІХАІЛ ЖЫЗНЕЎСКІ

ФОТА: UNIAN

Сегодня — день рождения белорусского Героя Украины.

C небольшого вече на Михайловской площади в центре Киева началась акция чествования памяти Героя Украины, белоруса Михаила Жизневского, который стал одной из первых жертв в ходе массовых акций протеста в Украине в 2013-2014 годах, сообщает «Радыё Свабода».

Организаторами марша памяти выступили несколько белорусских и украинских общественных организаций - движение солидарности «Разам», Правый сектор, волонтерское движение «ОУН», Международный благотворительный фонд «Валошка», УНСО, Международное движение украинских общин, Украинская национальная рада и другие.

Фото: «Радыё Свабода»

Участники акции делились воспоминаниями о Евромайдане и других героях Небесной сотни, погибших в результате противостояния.

Впервые на марш памяти Михаила Жизневского пришел узник Кремля, один из лидеров УНА-УНСО Николай Карпюк, который вскоре после гибели белоруса был арестован в России «за участие в первой чеченской войне». Осужденный российским судом к 22,5 годам тюрьмы, Николай Карпюк был освобожден в прошлом году в сентябре в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

«Михаил был жизнерадостным человеком, всегда излучал энергию добра и радости, несмотря на то, что жизнь его была сложная, ему пришлось выехать из Беларуси. Он никогда не обращал внимания на мелочи. Это человек, который был целеустремленным, человек, одержимый идеями», - сказал Николай Карпюк, вспоминая Михаила Жизневского.

Фото: «Радыё Свабода»

В акции, санкционированной городскими властями Киева, участвовали более 200 граждан. Под флагами своих организаций они прошли шествием тем же маршрутом, как в 2014 году участники акций протеста проводили в последний путь Михаила Жизневского: от Михайловского собора, через Софийскую и Театральную площади, улицами Хмельницкого, через Крещатик, майдан Независимости до улицы Грушевского, где сейчас установлены два памятные знаки в его память.

Фото: «Радыё Свабода»

В течение марша участники выполняли украинский гимн и патриотические песни, кричали «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!».

На улице Грушевского участники акции почтили память Михаила Жызьневскага минутой молчания.

Михаил Жизневский принимал участие в акции протеста в Киеве с первых дней - он входил в самооборону, которая охраняла Евромайдан. Белорус посмертно удостоен двумя высшими государственными наградами Украины - званиями и орденами Героя Небесной сотни и Героя Украины.

Фото: «Радыё Свабода»

Соответствующие указы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко. И сегодня он упомянул о Михаиле Жизневском в специальном сообщении на своей странице в Facebook:

Фото: «Радыё Свабода»

«Михаил Жизневский родился в Беларуси, но в 2013 году бесстрашно стал плечом к плечу с украинцами, чтобы защищать идеалы Свободы и достоинства на Майдане. 22 января 2014 года его жизнь оборвала снайперский пуля. Сегодня ему исполнилось бы 32 года ... Герои не умирают! ».