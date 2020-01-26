Жители российского Омска попросили помощи у «лидеров ведущих стран» 8 26.01.2020, 21:36

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Фото: RFE/RL

В городе возмущены экологической обстановкой.

В российском Омске более 100 человек на митинге протеста в воскресенье выразили возмущение по поводу плохой экологической обстановки в области. Они потребовали отставки министра природных ресурсов и экологии региона Ильи Лобова и попросили о помощи глав ведущих государств мира, сообщил с места событий корреспондент сайта "Сибирь.Реалии".

Катастрофической назвала ситуацию с экологией в Омске организатор митинга Татьяна Нагибина. Она напомнила, что в течение трех лет город, в котором, находится больше четырех тысяч больших и малых предприятий, страдает от сильных химических запахов. Но лишь в январе 2020 года омские власти решили создать группу по оперативному реагированию на выбросы в атмосферу. Пока же надзорные органы должны сначала запросить разрешение на проведение проверки и только потом провести замеры. В итоге, по словам Нагибиной, время упущено и результатов никаких нет.

Активист Иван Никулин, выступая на митинге, вспомнил про позитивный опыт Шиеса, где люди три года боролись против превращения Севера в большую свалку и добились успеха. "Люди выступили, и у людей получилось. Эта власть не считается с теми, кто молчит", – заявил Никулин.

В конце мероприятия омичи записали на двух языках, русском и английском, видеообращение к "лидерам ведущих стран" с просьбой о помощи.

"В течение последних трех лет население города задыхается от вредных выбросов... Жители устали от бездействия и несогласованной работы чиновников, от неисполнения Конституции России за право на чистый воздух, от отсутствия исполнения законов, направленных на охрану атмосферного воздуха, – заявили авторы обращения. – Нас миллион, и мы просим помощи. Мы вынуждены просить научить нашу власть соблюдать законы и защищать права граждан".

Нынешней зимой в Омске несколько раз были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации различных вредных веществ, в том числе оксида углерода, хлороводорода, оксида азота, этилбензола.