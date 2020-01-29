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Опрос: Украинцы считают Зеленского главным двигателем реформ

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  • 29.01.2020, 14:27
Опрос: Украинцы считают Зеленского главным двигателем реформ

Также к основным двигателям реформ причисляют правительство.

Опрос проведен фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова, пишет liga.net.

60,1% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский является главным двигателем реформ. 7,9% опрошенных считают его тормозом реформ.

Также к основным двигателям реформ причисляют правительство (37%), парламентскую фракцию партии "Слуга народа" (29,7%), население (27%) и волонтеров (23,9%).

Наибольшим тормозом реформ, по мнению опрошенных, являются олигархи (50,9%) и бюрократия, чиновники (43,1%).

"По сравнению с прошлым годом в представлениях украинцев о двигателях реформ произошли существенные изменения: резко выросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%)", - отмечают социологи.


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