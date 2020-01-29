Вячеслав Шумак: Гандбол в Беларуси – это лучший игровой вид спорта 1 29.01.2020, 19:00

Вячеслав Шумак

Игрок сборной Беларуси и БГК оценил развитие гандбола в нашей стране.

Игрок сборной Беларуси и БГК имени Мешкова Вячеслав Шумак оценил потенциал национальной команды, передает «Трибуна».

«Сейчас у нас сплав молодости и опыта. Но ребята тоже не вечные. Тот же Дима Никуленков, Ваня Бровко – как бы уже не молодые ребята. Когда будем играть следующую квалификацию, то уже нужно приводить молодежь. Или добавлять к нашим ребятам. За счет этого наша сборная будет еще больше развиваться.

Считаю, что гандбол в нашей стране – это лучший игровой вид спорта. По достижениям. Хотелось бы, чтобы это было еще больше развито. Чтобы больше был развит именно детский гандбол. Тот же Zubr Cup у нас есть. Я был на паре игр. В моей молодости такого не было», – сказал Шумак в эфире программы «Арена» на «Беларусь 1».