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Православное Рождество Христово: история праздника и традиции

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  • 3.01.2020, 21:41
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Православное Рождество Христово: история праздника и традиции
Иллюстративное фото

Рождество празднуется 12 дней, до Крещения Господня 19 января.

Православные верующие 7 января отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово.

Этот день считается днем рождения Иисуса Христа в Вифлееме от Девы Марии. К празднику «Обозреватель» рассказывает об истории, традициях этого дня, а также о том, что категорически нельзя делать на Рождество 7 января.

Православное Рождество: история праздника

По Евангелию, Дева Мария и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи населения. Остановиться им было негде, поэтому они ночевали в пещере, где пастухи и их скот прятались от непогоды. Здесь и родился Иисус, а ясли стали для него колыбелью.

В этот момент от Вифлеемской звезды стало исходить яркое сияние, которое и известило мир о рождении Спасителя. Волхвы, которые шли на свет яркой звезды, принесли свои дары Сыну Божьему – ладан, золото и смирну – отсюда берет свое начало традиция дарить подарки на Рождество.

Рождество 2020: традиции

По традиции, на Рождество после праздничной службы в храме за столом собирается вся семья, а вместо приветствия говорят: "Христос рождается! Славим Его!". Во время этой трапезы разговляются, поскольку 7 января заканчивается Рождественский пост и хозяйки к этому дню уже готовят блюда из мяса.

Главным блюдом в Рождество считается кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи и сухофрукты. Также на столе обязательно должен присутствовать компот из сухофруктов.

Рождество празднуется 12 дней, до Крещения Господня 19 января. Этот период называется Святки. В эти дни приветствовать друг друга принято словами: "Христос родился!" – "Славим Его!"

Кроме того, на Рождество существует традиция колядовать, а колядующих одаривать деньгами и сладостями. В каждом доме к празднику выпекали пироги, пряники, колядки – изделия из ржаного пресного теста с начинкой, которыми угощали колядников.

Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января

– На Рождество нельзя надевать старую одежду.

– Категорически запрещается работать: женщинам нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома, а мужчинам – ходить на охоту или рыбалку.

– Нельзя гадать на Рождество. Для этого отводится специальное время с 12-го дня Святок до Крещения.

– На Рождество, как и в другие праздники, категорически нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.

– Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.

– На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.

– Один из главных запретов: нельзя отказывать в помощи нуждающимся.


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