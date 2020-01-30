Пенсионер нашел в гараже древний клад стоимостью почти $4 миллиона 6 30.01.2020, 11:53

6,446

Эксперты полагают, что находке около четырех-пяти тысяч лет.

66-летний Альфред Коррея из британского города Тонтон, графство Сомерсет, обнаружил старинный амулет в форме собаки, когда разбирал хлам в своем гараже. Стоимость миниатюрного нефритового украшения оценивают в три миллиона фунтов стерлингов (около $4 миллионов). Эксперты полагают, что находке около четырех-пяти тысяч лет, пишет "Сегодня".

Альфред Коррея рассказал, что его отец был индийским торговцем драгоценными камнями, который в 1960-х годах эмигрировал в Великобританию. В 2002 году он умер, а ценный амулет остался пылиться в гараже сына.

"Мой отец скупал всевозможные драгоценности, но именно эту собачку он считал обычной безделушкой. Судя по всему, он слегка ошибся", – отметил Коррея в интервью таблоиду Daily Mail.

Мужчина провел собственное расследование и выяснил, что амулет был погребен вместе с его владельцем. По версии Коррея, расхитители могил выкопали драгоценность, после чего продали краденое его отцу.