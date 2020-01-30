Что можно построить или купить, продав новый самолет Лукашенко? 42 Андрей Войнич

30.01.2020, 15:05

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Давайте посчитаем.

Лукашенко купил в Австрии для старшего сына Виктора новый бизнес-джет Gulfstream G550. Самолет с отделкой по спецзаказу обошёлся в сумму 102 миллиона долларов, сообщают российские СМИ.

Это знаете, как у детей разбалованных - поцарапался, настроение плохое - держи конфетку. Вроде бы йод покупать нужно, но «душевная рана» болит.

Давайте посчитаем, что Беларусь могла позволить себе за эти деньги такое, что пошло бы на пользу всем нам.

Итак, $102 миллиона это:

- 10 хорошо укомплектованных поликлиник в райцентрах,

- 5 средних больниц или дополнительное оборудование для сотни медучреждений,

- 30 детских садов или средних школ,

- дотации по $400 для 255000 мелких частных подворий,

- около 100000 коров в виде подарка для деревенских жителей, у которых этих самых коров нет или субсидирование частных подворий кормами и лекарствами.

- 10 тысяч самых дешевых белорусских тракторов и тоже подарить селянам. На них работали бы люди, принося пользу себе и стране, плюс МТЗ работал бы в плюс.

Таких примеров можно найти сотни. Именно так строится нормальная экономика, но вместо этого Лукашенко балует себя дворцами, лимузинами и самолетами. Самолет, кстати, он просто не смог скрыть от общественности, а о скольких дорогих игрушках мы не знаем?

Андрей Войнич, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»