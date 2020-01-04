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Змитрока Бядулю перезахоронят в Беларуси

  • 4.01.2020, 19:04
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Змитрока Бядулю перезахоронят в Беларуси

Классик белорусской литературы умер в 1941 году в Казахстане.

Классик белорусской литературы Змитрок Бядуля будет перезахоронен в Беларуси. Возможно, это случится уже весной 2020 года, пишет «Радио Свобода».

Инициатива перезахоронения принадлежит сыну Змитрока Бядули — 86-летнему Ефиму Самуиловичу. Об этом изданию заявил Александр Сапега, руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии, которому доверили организовать перезахоронение.

Змитрок Бядуля умер в 1941 году по дороге в эвакуацию недалеко от города Уральска в Казахстане. Сапега уже получил там разрешение на эксгумацию и вывоз тела. До конца января он планирует прилететь в Казахстан, чтобы присутствовать при эксгумации как доверенное лицо, и доставить останки в Минск. Прежде тело собирались подвергнуть кремации для перевозки, но оказалось, что во всем Казахстане нет крематориев.

В организации перезахоронения Сапеге организационно и финансово помогают Министерство иностранных дел Беларуси, почетный консул и посольство Беларуси в Швейцарии.

Перезахоронение в Минске планируют сделать публичным, чтобы проститься с Бядулей могли все желающие. Точное место пока не определено.

Змитрок Бядуля (настоящее имя Самуил Плавник) — автор романа «Язеп Крушинский», повести «Соловей», а также поэм, басен и рассказов.

В этом году Александр Сапега хочет почтить память и другого классика белорусской литературы. В Украине будет установлен памятник Яну Борщевскому. Как рассказал Сапега «Свободе», макет памятника — колонны и бюст из бронзы — уже сделаны и высланы властям города Чуднова. Взаимопонимание с администрацией есть, добавил Сапега.

В прошлом году в Чуднове была найдена надмогильная плита Борщевского.


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