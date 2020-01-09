Лукашенко: Россия хочет продавать Беларуси нефть по ценам выше мировых

Лукашенко: Россия хочет продавать Беларуси нефть по ценам выше мировых1
- 9.01.2020, 17:53
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Диктатор заявил, что с Кремлем по нефти не удалось договориться.
Лукашенко заявил, что Россия хочет поставлять нефть в Беларусь по ценам выше мировых, сообщает "Интерфакс".
"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" - сказал в четверг Лукашенко.
Как сообщалось, российские НК не поставляют нефть в Беларусь с 1 января 2020 года за исключением разовых поставок независимых поставщиков.
Ряд независимых экспертов высказывает мнение, что "нефтяной ультиматум" Кремля - сигнал Лукашенко, чтобы он не участвовал в следующих президентских выборах.