«Белоруснефть» обещает увеличить количество электрозаправок 4 9.01.2020, 22:38

В 2019 году в Минске были установлены 54 электрозарядные станции.

ПО "Белоруснефть" (национальный оператор сети электрозарядных станций в Беларуси) в 2020 году установит в Минске около 150 электрозарядных станций (ЭЗС), сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе предприятия.

"В Минске на протяжении этого года планируется установить около 150 электрозарядных станций. Фирменную Е-сеть в столице активно развивает РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка", - сказал представитель пресс-службы.

В 2019 году в Минске установлены 54 ЭЗС, в том числе 49 станций для зарядки электромобилей установлены вне традиционных автозаправок - возле паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спортивных комплексов. На начало 2020 года "Белоруснефть-Минскавтозаправка" эксплуатирует 85 ЭЗС. Большинство расположены в местах активного движения людей и транспорта.

В "Белоруснефти" также отметили, что в минувшем году мощные электрозарядные устройства появились на ряде минских АЗС после реконструкции. Так, на столичных АЗС №62 (улица Илимская) и №22 (улица Володько) установлены станции формата Mode-4, где период зарядки 80% аккумулятора электрокара не превышает 30 минут. "Время ожидания можно провести в уютной и комфортной обстановке кафетериев этих АЗС. Здесь предложат широкий ассортимент быстрой еды, готовых блюд, хороший кофе и чай. На современных автозаправках предприятия создан максимум условий для отдыха клиентов и обслуживания автомобилей", - отметили в пресс-службе.

"Белоруснефть" является национальным оператором по созданию и развитию сети электрозарядных станций в Беларуси. В минувшем году количество ЭЗС на территории страны увеличилось до 250. Планируется, что в 2021 году их число удвоится и превысит 500 ЭЗС.