В Гомеле неизвестный мужчина поджег себя

В Гомеле неизвестный мужчина поджег себя3
- 10.10.2020, 11:56
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Он кричал: «Я не хочу жить!».
В Гомеле на проспекте Ленина утром 10 октября неизвестный мужчина поджег себя. Об этом сообщает телеграм-канал «Реальная Беларусь».
Очевидцы успели сбить пламя. Была вызвана скорая.
Как сообщают очевидцы, мужчина лежал на земле и кричал: «Убейте меня, я не хочу жить».
Напомним, что 18 сентября житель Смолевичей Сергей Радченя поджег себя перед зданием милиции.
25 сентября от полученных ожогов он скончался в Республиканском ожоговом центре в Минске.