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В Гомеле неизвестный мужчина поджег себя

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  • 10.10.2020, 11:56
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В Гомеле неизвестный мужчина поджег себя

Он кричал: «Я не хочу жить!».

В Гомеле на проспекте Ленина утром 10 октября неизвестный мужчина поджег себя. Об этом сообщает телеграм-канал «Реальная Беларусь».

Очевидцы успели сбить пламя. Была вызвана скорая.

Как сообщают очевидцы, мужчина лежал на земле и кричал: «Убейте меня, я не хочу жить».

Напомним, что 18 сентября житель Смолевичей Сергей Радченя поджег себя перед зданием милиции.

25 сентября от полученных ожогов он скончался в Республиканском ожоговом центре в Минске.

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