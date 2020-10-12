Море в украинской Одессе стало красным 6 12.10.2020, 14:40

6,631

Биолог озвучил причину.

В Одессе море окрасилось в красный цвет. Ученые называют это явление «красным приливом», пишет «Новое время».

Морской биолог Владислав Балинский опубликовал у себя Facebook фото и написал, что такое явление наблюдается из-за большого количества одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят.

По его словам, это один из самых масштабных красных приливов за всю историю наблюдения.

Среди причин биолог называет загрязнение воды и продолжительные высокие температуры.

Он предупредил, что водоросли могут выделять ряд токсинов.

«Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу», — написал он.

По словам Балинского, токсины могут привести к аллергии при купании и к тяжелому отравлению при употреблении в пищу морских продуктов.

Он призвал отказаться от купания в море и от употребления морепродуктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».