Море в украинской Одессе стало красным

Море в украинской Одессе стало красным6
- 12.10.2020, 14:40
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Биолог озвучил причину.
В Одессе море окрасилось в красный цвет. Ученые называют это явление «красным приливом», пишет «Новое время».
Морской биолог Владислав Балинский опубликовал у себя Facebook фото и написал, что такое явление наблюдается из-за большого количества одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят.
По его словам, это один из самых масштабных красных приливов за всю историю наблюдения.
Среди причин биолог называет загрязнение воды и продолжительные высокие температуры.
Он предупредил, что водоросли могут выделять ряд токсинов.
«Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу», — написал он.
По словам Балинского, токсины могут привести к аллергии при купании и к тяжелому отравлению при употреблении в пищу морских продуктов.
Он призвал отказаться от купания в море и от употребления морепродуктов.