Нефтегазовые доходы России рухнули до уровней 2004 года 4 13.10.2020, 10:09

3,696

Российская экономика продолжает переживать шоковое сокращение притока иностранной валюты.

Третий квартал не принес существенного облегчения ни на газовом, ни на нефтяном рынке, за счет которых страна с советских времен получает долларовую выручку, чтобы оплачивать импорт технологий и ширпотреба, пишет finanz.ru.

За июль-сентябрь экспорт нефти, газа и нефтепродуктов принес в Россию 28,6 млрд долларов, сообщил ЦБ в оперативной оценке платежного баланса.

По сравнению с провальным вторым кварталом, когда цены на нефть в Европе рушились до уровней конца 1980х, а в США падали ниже нуля, доходы удалось нарастить лишь на 2,1 млрд долларов.

Второй квартал подряд приток валюты от продажи углеводородов за рубеж держится на минимальных уровнях с 2004 года. В годовом выражении ЦБ фиксирует 2-кратное падение, а если сравнивать с показателями «тучных» 2012-13 гг - почти в 3 раза.

За три месяца на экспорте нефти экономика заработала 15,3 млрд долларов (-51% год к году), а на экспорте нефтепродуктов - 8,7 млрд долларов (-45%).

По сравнению со вторым кварталом нефтяники принесли в страну дополнительно лишь 1,5 млрд долларов, хотя средняя цена Urals подскочила на 48% - с 29 до 43 долларов за баррель.

Выиграв в цене, нефтяники потеряли в объеме: физический экспорт нефти резко упал из-за обязательств России по ОПЕК+, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. По оценке IHS Markit, танкерные поставки российской нефти рухнули на 40%. По данным «Транснефти», которая учитывает еще трубопроводный экспорт, - на 20%.

Потеря рынков сбыта обходится нефтяникам в 10 млрд долларов за квартал, оценивает Долгин.

Ситуация на рынке газа еще печальнее: «Газпром» почти все лето продавал газ себе в убыток (дешевле 100 долларов за тысячу кубометров), а экспортные доходы второй квартал подряд держатся на минимуме с 2002 года - 4 млрд долларов в апреле-июне и 4,6 млрд - за июль-сентябрь. В годовом выражении они рухнули на 43%, а если сравнивать с 2012 годом - в 3,5 раза.

Общий приток валюты от экспорта падает медленнее - на 26%, до 76,9 млрд долларов. Нехватка нефте- газодолларов компенсируется вывозом золота, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

В апреле ЦБ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране.

В результате его экспорт взлетел в 4-5 раз и приносит в страну до 1,5 млрд долларов в месяц. Почти столько же экономика зарабатывает на продаже газа, замечает Порывай.

Помимо металлов увеличивается вывоз зерна, указывает Долгин. Тем не менее, заменить нефтегазовый кран эти товары неспособны: притока валюты не хватает, чтобы экономика и потребители могли жить прежней жизнью.

Приходится сокращать импорт, хотя сделать это непросто: от иностранного сырья, оборудования и электроники зависят как потребительский рынок, так и стратегические отрасли - от авиапрома и нефтяники до производства еды и лекарств.

В третьем квартале поставки товаров в Россию из-за рубежа сократились на 8,5%, до 59,9 млрд долларов. На их оплату ушло 78% полученной от экспорта валюты (против 63% год назад).

Еще 19% «утекло» на оплату импортных услуг и по финансовым статьям. В результате чистый приток по текущему счету платежного баланса составил лишь 2,5 млрд долларов - в 4 раза меньше, чем в тот же период год назад.

Ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не закрытые границы по большинству туристических направлений, отмечает главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова: в прошлом году россияне потратили в летних зарубежных поездках 12,4 млрд долларов, а в этом - только 1,3 млрд.

«Это удержало текущий счет в плюсе, несмотря на все еще низкие цены на нефть», - констатирует Евдокимова.

Данные по платежному балансу оказались лучше ожиданий, указывает Долгин. ЦБ в сентябре прогнозировал, что торговый баланс обнулится: все экспортные доходы будут уходить на оплату импорта товаров, а оплачивать внешний долг и вывоз капитала придется за счет резервов.

Тем не менее, платежный баланс все же сохраняет кризисную структуру, пишет Росбанк. Кроме того, чистого притока валюты (2,5 млрд долларов) не хватает, чтобы покрыть отток капитала (7,9 млрд долларов). Этот «разрыв» частично компенсирует ЦБ, продавая доллары и евро из резервов на бирже, отмечают аналитики Сберанк CIB.

В ход идут резервы банков: в третьем квартала они изъяли и перевели в страну 8,7 млрд долларов, которые хранили на зарубежных счетах, отмечает Росбанк.

Сжатие платежного баланса практически до нуля делает рубль уязвимым, говорит Долгин: в отсутствие «подушки безопасности» в виде избыточной валюты даже небольшие потоки капитала - особенно на выход - могут существенно сдвинуть курс.

Так, например, в третьем квартале нерезиденты вывели из российского госдолга всего 0,7 млрд долларов (около 2% от вложений), и еще 2,4 млрд долларов из других ценных бумаг. Тем не менее доллар и евро подскочили до максимумов за 4 месяца и 4 года соответственно.

В таких условиях дальнейшая судьба рубля зависит от скорости оттока капитала, а он в ближайшие месяцы может продолжиться, предупреждает Сбербанк CIB: геополитические риски остаются повышенными, что окажет давление на рубль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».