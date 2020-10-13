Все школы Чехии закроют на карантин из-за коронавируса 13.10.2020, 10:35

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иллюстрационное фото EPA

Школьники уйдут на дистанционное обучение.

Правительство Чехии закрывает все школы страны на карантин. Как сообщает Charter97.org со ссылкой на чешские СМИ, школы закроют уже 14 октября.

Всех учащихся переведут на дистанционное обучение

Отмечается, что школьники перейдут на дистанционное обучение с 14 по 23 октября, а далее, за этим термином, у них следуют каникулы до 1 ноября.

Данная мера, как полагает правительство, повлияет на динамику распространения COVID-19 и значительно уменьшит показатели ежедневной статистики.

Уточняется, что принятая мера никак не касается работы детских садов.

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