Ученые рассказали о симптомах и особенностях лечения «постковидного синдрома» 13.10.2020, 16:34

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С чем сталкивается большинство тех, кто перенес COVID-19.

Доктор Грег Ваничкачорн, представляющий клинику Майо в США, озвучил симптомы и особенности реабилитации после перенесенного коронавируса. Проблема получила название “постковидный синдром”, пишет lenta.ua.

Большинство тех, кто перенес COVID-19, сталкиваются с выраженной утомляемостью. Чуть меньшее количество переболевших страдают от одышки, поскольку коронавирус может провоцировать долгосрочные последствия для легких. Некоторые сталкиваются с головными болями, неврологические симптомы дают знать о себе у 30% перенесших инфекцию.

Пока нельзя сказать точно, как быстро происходит восстановление, поскольку ситуация новая и не изучена в достаточной степени. Однако чаще всего пациенты полностью приходят в норму спустя 6-12 недель с момента заражения.

“Постковидный синдром” дает о себе знать не только у тех, кто имеет тяжелые сопутствующие недуги или переносил заболевание в тяжелой форме. Присутствует и связь с возрастом, чем он выше, тем она более выражена. Проблемы с восстановлением после COVID-19 есть даже у тех, кто до заражения чувствовал себя отлично.

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