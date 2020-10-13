Гомель передал привет всем свободным белорусам 13.10.2020, 21:35

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Гомельчане вышли на ежедневную акцию.

Гомельчане вышли на ежедневную акцию и поддержали местных журналистов.

«#Гомелькаждыйдень действительно каждый день! Передаем привет всем свободным белорусам, которые не согласны с насилием и беспределом, творящимся сейчас на наших улицах людьми в балаклавах. Однако беспредел не ограничивается улицей! По всей стране узурпатор и его шайка клепают липовые протоколы и дела! Мы выходим за тех, кто пострадал в «этой мясорубке» правового беспредела! А также за тех, кто пострадал, выполняя свою работу! Любимые наши СМИ - держитесь!!! «Сильные Новости». #гомелькаждыйдень 13.10.2020, Гомель, Волотова», - приводит слова гомельчан телеграм-канал «Баста!».

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