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Игорь Кизим: Ссылки в ноте МИД Беларуси трудно поддаются логике

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  • 14.10.2020, 21:01
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Игорь Кизим: Ссылки в ноте МИД Беларуси трудно поддаются логике
Игорь Кизим

Посол Украины в Беларуси прокомментировал ноту лукашенковского МИДа.

Перечисленные в ноте МИД Беларуси ссылки о якобы нарушениях Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике, заявил посол Украины Игорь Кизим на своей странице в «Фейсбуке».

14 октября он был приглашен в МИД Беларуси, где ему вручили ноту о «недружественном, открыто дискриминационном шаге со стороны Украины в связи с указом президента Владимира Зеленского №420/2020, касающегося упрощения пребывания и трудоустройства белорусских специалистов в Украине».

В своем комментарии украинский дипломат сразу оговорился, что встреча «носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер» и касалась не только этого вопроса.

«Но что касается именно этого вопроса, то у меня лично такая постановка вопроса вызвала определенное недопонимание, а перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушениях Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике», — подчеркнул Кизим.

Посол обратил внимание, что указ был принят в связи с обращениями тех белорусских специалистов, которыми было высказано желание работать в Украине и их просьбами создать для этого более приемлемые условия их пребывания.

«При этом очевидно, что если такая просьба была высказана, значит их что-то не устраивает у себя дома, в Беларуси. Они захотели уехать в другую страну и очевидно, что в силу многих обстоятельств, Украина для них очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и т.д.). И Украина готова таких людей принять. Так в чем же тут "не дружественность". Как мне кажется, это скорее акт помощи тем людям, которым сейчас нелегко в Беларуси (хотя бы временно)», — отметил Кизим.

«Как в этом контексте не вспомнить указ президента Беларуси №420 (совпадение в номере, как говорится, показательное) от 2014 года, который касался оказания помощи украинцам, которые были вынуждены из-за развязанной Россией войны на украинском Донбассе бежать, в том числе, и в Беларусь. И речь сейчас не о численности украинцев, которых принял братский белорусский народ (спасибо ему за каждого украинца), а о готовности в трудный период оказать помощь тем, кто в ней нуждается. А бизнес, какой бы сферы он не касался, будет оставаться и работать там, где созданы условия для его развития, честной конкуренции и получения прибыли. И исключений, как мне кажется, тут нет», — подытожил украинский посол.

Указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь» Владимир Зеленский подписал 4 октября. Документ, который вступил в силу со дня его опубликования, призван способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению в страну белорусских высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов.

Предусмотрен ряд мер, в том числе упрощенное оформление вида на временное проживание для этих категорий белорусов. Также будут признаны документы, выданные компетентными органами Беларуси, необходимые для осуществления трудовой деятельности в Украине.

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