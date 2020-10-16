Экс-сотрудник МВД: Милиция превратилась в тайную жандармерию 8 16.10.2020, 9:07

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Станислав Холодович

Житель Ивацевичей рассказал о самой крупной протестной акции в истории города.

Бывшего ивацевичского милиционера Станислава Холодовича возмутило, что его судили за участие в акции, на которой милиционеры не предупреждали, что она не санкционированная, пишет «Першы рэгіён».

7 октября в суде Ивацевичского района рассматривали дело бывшего сотрудника милиции, а ныне пенсионера, Станислава Холодовича, за акцию протеста, которая прошла 16 августа.

Дело рассматривал судья Артем Подолянец. Он зачитал составленный на пенсионера протокол, согласно которому, в тот день Холодович с 14.30 до 15.30 принял участие в митинге на площади Ленина в Ивацевичах.

«Предъявлял требования к местной исполнительным и распорядительным органам, осуществлял выкрики и призывы, всячески стремился привлечь к себе внимание собравшихся граждан», – зачитал судья в протоколе.

Станислав Холодович свою вину не признал, в суде он рассказал:

«Протокол составил старший участковый Сергей Демидович. У меня возникает вопрос – кто меня и других граждан предупреждал, что митинг не санкционированный? Кто лично слышал из моих уст выкрики и призывы? Где была милиция?

Я проезжал мимо, увидел людей на площади, поставил машину на стоянку и примкнул к собравшимся людям. Какой это был митинг – санкционированный, или не санкционированный – мне было не известно. Ведь кто-то с милиции должен был выйти на охрану общественного порядка? Я лично ни одной фуражки не видел, но зато имею обвинение.

На основании этого я не признаю вину.

Я был, доводил людям цифры, так как был аккредитованным наблюдателем на 6 участке. Меня возмутило, будучи не первый раз наблюдателем, какие цифры у наблюдателей были, и какие цифры называла участковая комиссия. Вот что я доводил до людей. Этот вопрос волновал всех присутствующих.

И люди одного требовали – явиться кому-либо из руководства и объяснить. Нам интересно было пересчитать бюллетени.

Что мне отрицать? Да, был. Но, дело в том, что милиция должна свои функциональные обязанности выполнять. Где служба профилактики была? Это их вопросы – не только протоколы составлять. Они должны были предупредить, но их никого там не было».

Судья: У вас лично разрешение на участие в массовом мероприятии было?

Холодович: «У меня лично не было. Если бы я был организатором, то я знал бы, но я не был».

Судья спрашивал также, в связи с чем Холодович зачитывал цифры итогов подсчета количества проголосовавших.

«Ну какой нормальный, порядочный человек будет молчать, если такое произошло? Это воровство наших голосов».

В суде Станислав Холодович рассказал, что этот протокол вызвал у него удивление:

«Протокол составлен 4 сентября, а 22 августа меня вызывали в отдел. Сам начальник РОВД Постоялко Вадим Васильевич со мной беседовал. И вроде мы пришли к общему знаменателю, а тут – на тебе, как гром с ясного неба – вызывают по повестке меня для составления административного протокола».

После его выступления, рассказал Станислав Холодович, народ пошел по улицам шествием, а он остался.

Далее судья Подолянец озвучил материалы дела, среди которых был рапорт сотрудника по видеоролику ютуб-канала «Першага Рэгіёну» о протесте в Ивацевичах 16 августа.

В конце Станислав Холодович высказал в суде своё мнение о происходящем:

«Это не работа – служба профилактики милиции должна быть на улице вместе с народом. А не сидеть, интернет смотреть и с интернета находить криминал и административные правонарушения. Это получается, что милиция превратилась в тайную жандармерию. Политическим сыском начал заниматься милиция.

А милиция должна заниматься профилактикой. Вот этот самый участковый, который составлял протокол, в первую очередь должен был предупредить.

А тут, получается, милиции не надо выходить к людям – сиди тихо-спокойно в кабинете и интересуйся интернетом».

Судья озвучил решение – 10 базовых величин штрафа (270 рублей).

Станислав Холодович рассказал «Першаму Рэгіёну», что будет обжаловать решение суда.

16 августа в Ивацевичах прошла самая массовая акция протеста после президентских выборов. Люди собрались на площади, а затем шествовали по всему городу. Милиции во время акции протеста не было, как и не известно о каких-либо беспорядках.

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