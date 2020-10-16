закрыть
16 октября 2020, пятница, 11:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-сотрудник МВД: Милиция превратилась в тайную жандармерию

8
  • 16.10.2020, 9:07
  • 6,453
Экс-сотрудник МВД: Милиция превратилась в тайную жандармерию
Станислав Холодович

Житель Ивацевичей рассказал о самой крупной протестной акции в истории города.

Бывшего ивацевичского милиционера Станислава Холодовича возмутило, что его судили за участие в акции, на которой милиционеры не предупреждали, что она не санкционированная, пишет «Першы рэгіён».

7 октября в суде Ивацевичского района рассматривали дело бывшего сотрудника милиции, а ныне пенсионера, Станислава Холодовича, за акцию протеста, которая прошла 16 августа.

Дело рассматривал судья Артем Подолянец. Он зачитал составленный на пенсионера протокол, согласно которому, в тот день Холодович с 14.30 до 15.30 принял участие в митинге на площади Ленина в Ивацевичах.

«Предъявлял требования к местной исполнительным и распорядительным органам, осуществлял выкрики и призывы, всячески стремился привлечь к себе внимание собравшихся граждан», – зачитал судья в протоколе.

Станислав Холодович свою вину не признал, в суде он рассказал:

«Протокол составил старший участковый Сергей Демидович. У меня возникает вопрос – кто меня и других граждан предупреждал, что митинг не санкционированный? Кто лично слышал из моих уст выкрики и призывы? Где была милиция?

Я проезжал мимо, увидел людей на площади, поставил машину на стоянку и примкнул к собравшимся людям. Какой это был митинг – санкционированный, или не санкционированный – мне было не известно. Ведь кто-то с милиции должен был выйти на охрану общественного порядка? Я лично ни одной фуражки не видел, но зато имею обвинение.

На основании этого я не признаю вину.

Я был, доводил людям цифры, так как был аккредитованным наблюдателем на 6 участке. Меня возмутило, будучи не первый раз наблюдателем, какие цифры у наблюдателей были, и какие цифры называла участковая комиссия. Вот что я доводил до людей. Этот вопрос волновал всех присутствующих.

И люди одного требовали – явиться кому-либо из руководства и объяснить. Нам интересно было пересчитать бюллетени.

Что мне отрицать? Да, был. Но, дело в том, что милиция должна свои функциональные обязанности выполнять. Где служба профилактики была? Это их вопросы – не только протоколы составлять. Они должны были предупредить, но их никого там не было».

Судья: У вас лично разрешение на участие в массовом мероприятии было?

Холодович: «У меня лично не было. Если бы я был организатором, то я знал бы, но я не был».

Судья спрашивал также, в связи с чем Холодович зачитывал цифры итогов подсчета количества проголосовавших.

«Ну какой нормальный, порядочный человек будет молчать, если такое произошло? Это воровство наших голосов».

В суде Станислав Холодович рассказал, что этот протокол вызвал у него удивление:

«Протокол составлен 4 сентября, а 22 августа меня вызывали в отдел. Сам начальник РОВД Постоялко Вадим Васильевич со мной беседовал. И вроде мы пришли к общему знаменателю, а тут – на тебе, как гром с ясного неба – вызывают по повестке меня для составления административного протокола».

После его выступления, рассказал Станислав Холодович, народ пошел по улицам шествием, а он остался.

Далее судья Подолянец озвучил материалы дела, среди которых был рапорт сотрудника по видеоролику ютуб-канала «Першага Рэгіёну» о протесте в Ивацевичах 16 августа.

В конце Станислав Холодович высказал в суде своё мнение о происходящем:

«Это не работа – служба профилактики милиции должна быть на улице вместе с народом. А не сидеть, интернет смотреть и с интернета находить криминал и административные правонарушения. Это получается, что милиция превратилась в тайную жандармерию. Политическим сыском начал заниматься милиция.

А милиция должна заниматься профилактикой. Вот этот самый участковый, который составлял протокол, в первую очередь должен был предупредить.

А тут, получается, милиции не надо выходить к людям – сиди тихо-спокойно в кабинете и интересуйся интернетом».

Судья озвучил решение – 10 базовых величин штрафа (270 рублей).

Станислав Холодович рассказал «Першаму Рэгіёну», что будет обжаловать решение суда.

16 августа в Ивацевичах прошла самая массовая акция протеста после президентских выборов. Люди собрались на площади, а затем шествовали по всему городу. Милиции во время акции протеста не было, как и не известно о каких-либо беспорядках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский