Специалист рассказала, какое мыло лучше всего защищает от коронавируса 1 21.10.2020, 11:59

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Состав моющего средства имеет важное значение.

Мыть руки с мылом – один из действенных способов предотвратить заражение COVID-19. Эту рекомендацию в течение последних месяцев мы слышим отовсюду. Но имеет ли значение, какое мыло мы используем.

Химик Мишель Вонг рассказала ВВС, как подобрать подходящее средство для мытья рук, что особенно важно в период пандемии.

По мнению специалиста, нет никакой разницы между использованием жидкого мыла или твердого, так как у них одинаковый механизм действия. Он заключается в разрушении жирных кислот во внешней оболочке коронавируса, что приводит к его инактивации.

Кожа является естественным защитным барьером от различных патогенов. Такие явления, как сухость и трещины, могут способствовать проникновению инфекций внутрь организма. Поэтому людям с сухой кожей рекомендуется использовать средства с увлажняющими компонентами. Для тех, у кого кожа чувствительна, подойдут гипоаллергенные средства (без отдушек в составе).

Вонг подчеркнула, что лучшим мылом в защите от коронавируса будет то, которое вы активно используете.

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