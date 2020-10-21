закрыть
21 октября 2020, среда, 15:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Специалист рассказала, какое мыло лучше всего защищает от коронавируса

1
  • 21.10.2020, 11:59
  • 7,844
Специалист рассказала, какое мыло лучше всего защищает от коронавируса

Состав моющего средства имеет важное значение.

Мыть руки с мылом – один из действенных способов предотвратить заражение COVID-19. Эту рекомендацию в течение последних месяцев мы слышим отовсюду. Но имеет ли значение, какое мыло мы используем.

Химик Мишель Вонг рассказала ВВС, как подобрать подходящее средство для мытья рук, что особенно важно в период пандемии.

По мнению специалиста, нет никакой разницы между использованием жидкого мыла или твердого, так как у них одинаковый механизм действия. Он заключается в разрушении жирных кислот во внешней оболочке коронавируса, что приводит к его инактивации.

Кожа является естественным защитным барьером от различных патогенов. Такие явления, как сухость и трещины, могут способствовать проникновению инфекций внутрь организма. Поэтому людям с сухой кожей рекомендуется использовать средства с увлажняющими компонентами. Для тех, у кого кожа чувствительна, подойдут гипоаллергенные средства (без отдушек в составе).

Вонг подчеркнула, что лучшим мылом в защите от коронавируса будет то, которое вы активно используете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип