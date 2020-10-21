Польша нашла замену российскому газу в Дании 3 21.10.2020, 21:15

5,257

Подписано соглашение на шесть лет.

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала долгосрочное соглашение об импорте газа с датской энергетической компанией Orsted, сообщил глава PGNiG Ежи Квечиньский в ходе пресс-конференции. По его словам, это позволит Польше получать газ из Дании (с крупнейшего месторождения в Северном море Тайра) в течение шести лет - с января 2023 года до октября 2028 года.

«Мы не скрываем, что хотим, чтобы это соглашение позволило получать газ тогда, когда закончится соглашение с «Газпромом» в 2022 году», - подчеркнул Квечиньский.

По оценкам польских экспертов, с середины 2022 года возобновится добыча газа на месторождении Тайра в Северном море. В результате этого добыча газа в Дании значительно увеличится и превысит потребности страны. В период с января 2023 по октябрь 2028 года PGNiG рассчитывает закупить порядка 70 ТВт·ч природного газа (около 6,7 млрд кубометров), который Orsted приобретает в датской части Северного моря. Датское энергетическое агентство ожидает, что добыча газа в Северном море составит около 234 ТВт·ч, производство биогаза - около 46 ТВт·ч, а общее потребление газа в Дании за тот же период составит около 115 ТВт·ч.

Польша потребляет порядка 20 млрд кубометров газа в год. При этом в настоящее время около 60% польского газового импорта приходится на топливо из РФ. Однако несколько лет назад власти Польши заявили о том, что не намерены продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года. Как ранее заявлял Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает обеспечивать свои потребности в газе за счет СПГ из США и Катара, а также благодаря строительству газопровода Baltic Pipe.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».