Белорусские транспортники теряют выручку и прибыль 5 22.10.2020, 12:12

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Кризис ударил по транспортной отрасли в начале года, но и во 2 полугодии проблемы не исчезли.

В конце года транспортников может добить новая волна коронавируса, пишет сайт banki24.by.

В финансовой статистике выделяется несколько видов транспорта – сухопутный и трубопроводный, воздушный и водный. Особое место занимают логистические и вспомогательные транспортные организации.

Данные по финансам крупных и средних организаций поступают с задержкой в 1,5 месяца. Поэтому в середине октября доступна информация за 8 месяцев, в середине ноября – за 9 месяцев и т.д.

Выручка крупных и средних предприятий транспорта за 8 месяцев составила 11,839 млрд BYN. Номинально выручка транспортников увеличилась к 2019 году на 0,8%. Однако инфляционные процессы съели номинальный рост и в реальном выражении никакого роста не было.

Основную часть выручки обеспечил сухопутный и трубопроводный транспорт (9,574 млрд BYN), водный транспорт дал 7,2 млн BYN, воздушный – 385,1 млн BYN. Драматическое падение выручки отмечалось по воздушному транспорту – минус 35,8%. Причины понятны: эпидемия скомкала весь отпускной сезон, международные перелеты были минимальны.

Прибыль от продаж на транспорте упала на 5,1% до 893,7 млн BYN. В 2020 году прибыль показал только сухопутный и трубопроводный транспорт (741,7 млн BYN).

На водном и воздушном транспорте фиксировались убытки – 37 тыс. BYN и 10,3 млн BYN соответственно. В прошлом году эти виды транспорта были прибыльными по итогам 8 месяцев.

Средняя рентабельность продаж на транспорте составила 7,5%, из них на сухопутном и трубопроводном – 7,7%. Водный и воздушный транспорт были нерентабельны – минус 0,5% и минус 2,7%.

В целом на транспорте около 28,6% предприятий были нерентабельны и еще 37,7% низкорентабельны. Доля высокорентабельных компаний (30+%) составила всего 2,1%.

Чистая прибыль транспортных организаций сократилась в 6,8 раза до 92,7 млн BYN. На воздушном транспорте возникли крупные убытки (минус 142,7 млн BYN), хотя годом ранее наблюдалась прибыльная работа (44,2 млн BYN).

Доля убыточных компаний на транспорте подскочила с 15,3% до 25,9%, а сумма потерь таких предприятий – в 14,5 раза до 658,1 млн BYN.

Суммарные долги транспортных предприятий на 1 сентября достигли 7,934 млрд BYN (+33,9% с начала года). Просрочка по долгам составила 501,7 млн BYN (рост в 2,6 раза). Рост просрочки связан с неплатежами за российский газ.

За 8 месяцев транспортники перечислили кредиторам 1,483 млрд BYN (+27,1% к 2019 году). На эти цели транспортные компании израсходовали эквивалент 12,5% выручки.

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