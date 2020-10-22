В единственный день приема передач арестантов массово вывезли из изолятора на Окрестина 5 22.10.2020, 14:15

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Фотo: VASILY FEDOSENKO / Reuters

В итоге осужденные остались без передач.

Сегодня стало известно, что многих арестантов из изолятора на Окрестина вывезли в Барановичи, в том числе некоторых журналистов, которых судили на этой неделе и наказали большими сроками. В итоге осужденные остались без передач.

Подлость безгранична: в единственный день приема передач арестантов массово вывезли из изолятора на Окрестина

Как сообщает БАЖ, из журналистов в Барановичи перевели Алеся Любенчука, Всеволода Зарубина, Вадима Замировского, Артема Майорова.

Журналистки Елена Довнар и Дарья Спевак остались на Окрестина.

Передачи для арестованных как на Окрестина, так и в изоляторе в Барановичах сейчас принимают только раз в неделю - в четверг. В 9:00 у изолятора на Окрестина уже было более ста человек, пришедших с передачами для своих родных. Но сделать этого они не смогли.

Прямо на глазах у пришедших большая колонна автозаков с задержанными выехала в Барановичи. Люди, стоявшие в очереди, пытаются узнать, остались ли их родные на Окрестина.

Те же, кого вывезли, остались без передач, возможно, на все время ареста, поскольку велика вероятность, что в следующий четверг арестантов повезут обратно в Минск и снова родные не смогут ничего им передать.

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