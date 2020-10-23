Ультиматум – это для всех 12 Ирина Халип

23.10.2020, 7:39

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Ирина Халип

Мы предъявили его не только Лукашенко, но и себе.

Саша три процента, оказывается, строит планы на будущее. И даже не тайком, а публично. Он говорит, что в декабре начнет подготовку к всебелорусскому собранию, а на этом собрании будут обсуждаться задачи пятилетки. Масштабно мыслит, ничего не скажешь.

Так преступник, за которым вот-вот придут, убеждает себя: они сейчас еще не придут, адресом ошибутся, бумажки не оформят или вообще соседа заподозрят, а я вечером сяду в поезд и рвану на юг, а потом все рассосется, забудут про меня — не зря же говорят, что нужно визуализировать свои мечты. Да и ждать не так тягостно, когда мысленно представляешь себе светлое безоблачное завтра. Точно так же поступает и Лукашенко: это он не своим трем процентам рассказывает о планах на будущее. Это он себя убеждает в том, что будущее у него есть.

Не тратьте напрасно время, Саша. Будущее у вас, конечно, есть — оно всегда есть, пока человек жив. До самой последней минуты. Но нужно соотносить свое будущее с реальностью. Бессмысленно тратить время, планируя выход на сцену Большого театра в роли Спартака. Это может планировать артист балета или по крайней мере студент хореографического училища. А если об этом мечтает отставной тиран — он лишь зря тратит время и внутренние ресурсы. Не поможет. Не быть ему Спартаком, как бы он себя ни убеждал в обратном. И особенно смешно планы на декабрь и тем более на «пятилетку» звучат, когда до окончания срока ультиматума остается всего несколько дней.

Есть ведь куда более актуальные планы на оставшиеся дни: засушить сухари, собрать «кешер» с вещами, заключить соглашение с адвокатом из тех, что еще на свободе и с лицензией. А потом можно попытаться проскользнуть в закрывающуюся дверь, добраться до самолета, долететь до Турции или Эмиратов, или хотя бы до Ростова — это уж как повезет, если вообще повезет. В любом случае, есть чем заняться человеку, для которого счет идет на часы.

Но не в нашем случае. Лукашенко уже столько раз ухитрялся проскочить — сквозь импичмент, санкции, три процента, всеобщую ненависть, — что надеется, будто и на этот раз все получится. Всякий раз, когда за ним приходили условные конвоиры, он начинал их убалтывать до такой степени, что к тому моменту, когда он наконец замолкал, они либо забывали, зачем пришли, либо вообще успевали уйти на пенсию. И сейчас он надеется, что проскочит. Ходит по тюрьмам, вербует себе спикеров, которые потом выходят на свободу и уверяют, будто это уже точно последний срок и вообще будут реформы. Но мы это слышали столько раз, что, надеюсь, во всей стране больше не найдется того, кто скажет «ладно, мы же терпеливые, еще пять лет выдержим, а там и свободные выборы проведем». К счастью, таких среди нас не осталось. Терпелка сломалась.

Но этого катастрофически мало. Просто не проглотить очередную ложку вранья, стряхнуть с ушей лапшу, протереть глаза — недостаточно. Его нужно заставить уйти. А для этого мы сами обязаны выполнить условия ультиматума. Потому что можно сколько угодно говорить «у тебя, негодяй, осталось два дня», но если после этих двух дней мы сами ничего не сделаем, чтобы он ушел, - он никуда и не уйдет. Он продолжит говорить, что наелся власти, и обещать последний срок, а мы точно так же привычно будем скандировать «уходи!» по воскресеньям. Потом это назовут общенациональным диалогом.

Так что ультиматум — штука двусторонняя. Мы его предъявили не только Лукашенко, но и себе. Заявили, что в случае, если он не уходит, начинается национальная забастовка, перекрытие дорог и бойкот государственной торговли, — значит, придется выполнить. Иначе он точно не уйдет.

Но мы справимся. Еще полгода назад в этом можно было усомниться. Теперь уже нет. Пока Саша три процента пытался удержать рассыпающуюся в прах вертикаль, которую он строил десятилетиями и страшно ею гордился, - мы за два месяца построили горизонталь. Мы создали по всей стране те горизонтальные связи, которые после победы помогут нам создать и государственные структуры, и гражданское общество. Мы все — лидеры. Из каждого дворового чата можно сформировать правительство или по крайней мере мэрию. Оказалось, что во всех белорусских дворах вечерами можно встретить профессионалов из любой сферы. Просто раньше мы не общались друг с другом – так, здоровались, если каждый день в лифте встречались. А теперь мы вместе. В сцепке. Так что вариантов, кроме победы, у нас нет.

И это тот редкий случай, когда отсутствие выбора — самое что ни на есть демократическое явление. Мы ничего и никого не выбираем, у нас нет права выбирать. Только побеждать.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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